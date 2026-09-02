Ataques rusos causan 8 heridos civiles en Ucrania; tensiones entre Moscú y Kiev aumentan

KIEV, Ucrania — Ataques aéreos rusos impactaron edificios residenciales en las regiones de Kiev y Odesa durante la noche y la mañana del miércoles, dejando al menos ocho civiles heridos, según informaron autoridades locales. La fuerza aérea ucraniana detalló que estas dos regiones fueron las más afectadas en los recientes ataques contra el país.

El conflicto aéreo entre Rusia y Ucrania ha escalado a medida que la guerra se adentra en su quinto año tras la invasión del Kremlin. La línea del frente en el este y sur de Ucrania permanece estancada, mientras que los esfuerzos de Estados Unidos por mediar un acuerdo de paz aún no han logrado avances significativos.

En la noche del martes, los presidentes Vladímir Putin y Volodymyr Zelenskyy intercambiaron amenazas sobre sus posibles acciones futuras.

Zelenskyy advirtió a las aerolíneas internacionales que los cielos rusos no son seguros para volar, debido a los ataques ucranianos con drones de largo alcance, afirmando que "el espacio aéreo ruso se cerrará de facto". Esta presión militar tiene como objetivo forzar al Kremlin a aceptar negociaciones de paz.

Por su parte, Putin acusó a su homólogo de "terrorismo de Estado" y afirmó: "No negociamos con terroristas".

En una conferencia de prensa en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Kirguistán, Putin abordó los informes sobre el uso de drones de fabricación británica por parte del ejército ucraniano para atacar objetivos en Rusia. Cuando se le preguntó si Rusia atacaría instalaciones militares británicas en caso de que el gobierno del Reino Unido continúe armando a Ucrania, Putin no descartó esa posibilidad, comentando con una leve sonrisa que era "un secreto militar".

China y Corea del Norte han proporcionado apoyo militar a Rusia, al igual que Irán en años anteriores. Los comentarios de ambos líderes se produjeron mientras funcionarios europeos consideran su respuesta al último episodio de lo que afirman es la campaña de desestabilización de Moscú destinada a debilitar el apoyo a Ucrania. Alemania, por su parte, atribuyó a Rusia un intento de ataque el mes pasado en el aeropuerto de Leipzig/Halle utilizando un dron cargado de explosivos.

Ataque en Odesa deja daños significativos

Rusia lanzó 174 drones de ataque, de los cuales aproximadamente la mitad eran de reacción, lo que los hace difíciles de interceptar, junto con dos misiles balísticos y otros dos lanzados desde aviones, contra Ucrania durante la noche, según la fuerza aérea ucraniana.

En la región de Odesa, la ofensiva causó daños a un edificio residencial de 24 pisos, destruyendo apartamentos en varios niveles e hiriendo a ocho personas, incluyendo a un menor.

También se registraron daños en edificios de oficinas y en dos instalaciones educativas, según explicó Serhii Lysak, jefe de la administración militar de Odesa. El ataque provocó cortes de electricidad que afectaron el transporte público eléctrico, según el ayuntamiento.

En la región de Kiev, un hombre y una mujer resultaron heridos por metralla durante ataques matinales, de acuerdo con Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar regional. Este fue el séptimo día consecutivo de ataques sobre Kiev, aunque la intensidad fue menor que en días anteriores. Las autoridades informaron sobre un incendio en un almacén y daños en una instalación educativa y en una consulta médica.

Rusia reporta bajas por drones ucranianos

Las defensas antiaéreas rusas destruyeron 130 drones ucranianos sobre 11 regiones, así como en la península de Crimea y el mar Negro, según el Ministerio de Defensa ruso. La ofensiva resultó en la muerte de dos personas en la región fronteriza de Bélgorod y 16 heridos, según el gobernador interino Alexander Shuvayev.

Analistas y funcionarios occidentales indican que el esfuerzo del ejército ruso por avanzar en Ucrania ha perdido impulso. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, las ganancias rusas en agosto fueron "una fracción" de lo logrado durante el mismo mes del año pasado.

"Las ganancias rusas siguen siendo lentas y limitadas", afirmaron.