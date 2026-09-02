Chevron ampliará sus operaciones en Venezuela con una inversión de más de 7.000 millones de dólares

NUEVA YORK — El gigante petrolero Chevron ha confirmado su decisión de expandir sus operaciones en Venezuela, un anuncio que se produce pocos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revelara un plan para desarrollar las vastas reservas de petróleo del país sudamericano, permitiendo además que el Pentágono participe en los beneficios generados.

El miércoles, Chevron comunicó que ha recibido asignaciones adicionales en la Faja del Orinoco, donde ya mantiene una presencia significativa. La compañía tiene planes de invertir más de 7.000 millones de dólares en los próximos cinco años, con el objetivo de más que duplicar su producción, alcanzando alrededor de 600.000 barriles diarios para el año 2026.

"La historia de Chevron en Venezuela abarca más de un siglo, y nuestra mayor presencia refleja nuestra confianza en el profundo potencial de recursos del país y en su capacidad para atraer inversiones dentro de nuestro portafolio durante décadas", expresó Mike Wirth, director general de la empresa, a través de un comunicado. "Con mejores condiciones y superficie adicional, reforzamos un portafolio que creemos que puede ofrecer un crecimiento atractivo de la producción de petróleo a bajo costo, respaldar el suministro de energía y crear un valor diferenciado a largo plazo".

Este anuncio se realizó un día después de que un funcionario estadounidense informara a la prensa sobre la visita planeada de directivos de Chevron, junto con el secretario de Energía, Chris Wright, a Venezuela, donde se presentará formalmente la nueva inversión. El funcionario habló bajo condición de anonimato, en cumplimiento de las reglas establecidas por la Casa Blanca para estas comunicaciones.

Chemron es la segunda mayor compañía petrolera de Estados Unidos y la única con una presencia significativa en Venezuela, donde opera desde 1923. Sus emprendimientos conjuntos, Petroindependencia y Petropiar, S.A., gestionan proyectos de crudo extrapesado en la Faja Petrolífera del Orinoco, mientras que Petroboscan, S.A. se encuentra en el estado occidental de Zulia.