Nepal enfrenta una tragedia sin precedentes: 1.118 muertos y 4.858 desaparecidos tras avalancha
Una semana después de las devastadoras inundaciones en el valle del río Trishuli, la Cruz Roja logra acceder a zonas críticas. La situación humanitaria es alarmante.
FOTO: Rescatistas chinos y nepalíes realizan tareas de búsqueda y rescate en un túnel cerca de Bidur, Nuwakot, Nepal.
Buenos Aires, 2 septiembre (NA) -- El saldo de víctimas fatales por la devastadora avalancha de lodo ocurrida el 26 de agosto en Nepal ha ascendido a 1.118, mientras que 4.858 personas continúan en paradero desconocido, según lo reportado por la Policía nepalí este miércoles.
A una semana de que se iniciaran las inundaciones que arrasaron el valle del río Trishuli, en una región montañosa cercana a la frontera con China, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja (IFRC) ha señalado que recientemente ha logrado acceder a algunas de las áreas más afectadas, como el distrito de Rasuwa.
A medida que la situación se agrava, algunos habitantes intentan regresar a sus hogares para evaluar los daños. Sin embargo, "los cursos de agua bloqueados siguen planteando el riesgo de nuevas inundaciones y la amenaza de deslizamientos de tierra es real e inmediata", explicó Matt Baden, responsable de operaciones de la IFRC para la respuesta a la crisis en Nepal.
Hasta ahora, se han rescatado a más de 10.000 personas, incluyendo a 252 extranjeros, según comunicó el portavoz del Secretario General de la ONU, Stéphane Dujarric, en una conferencia de prensa desde Nueva York el lunes.
La Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal ha informado que en las tareas de búsqueda y rescate participan más de 20.819 efectivos de seguridad, según datos obtenidos por la Agencia Noticias Argentinas.
Necesidades humanitarias
Desde la ONU han advertido que, a medida que los equipos logran acceder a las áreas afectadas, la magnitud de las necesidades se vuelve cada vez más evidente:
Alrededor de 65.000 personas requieren asistencia urgente en agua, saneamiento e higiene.
Más de 22.000 niños necesitan servicios de protección.
Unos 2.600 niños menores de cinco años podrían requerir tratamiento por malnutrición aguda grave.
Cerca de 10.500 mujeres embarazadas o lactantes necesitan apoyo nutricional.
Más de 10.000 niños en edad escolar requieren apoyo psicosocial.
Entierros masivos
Por "motivos de salud pública", las autoridades nepalíes han comenzado a realizar entierros de las víctimas no identificadas desde el domingo, según informaron medios internacionales. Cada entierro se lleva a cabo tras la toma de una muestra de ADN, lo que permitirá a las familias exhumar y cremar los cuerpos una vez que sean formalmente identificados.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Nepal?
Una avalancha de lodo provocó inundaciones devastadoras en el valle del río Trishuli el 26 de agosto.
¿Cuántos muertos se han reportado?
Hasta ahora, se han confirmado 1.118 fallecidos y 4.858 personas están desaparecidas.
¿Quién está a cargo de la asistencia?
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja (IFRC) y más de 20.000 efectivos de seguridad están trabajando en las tareas de rescate.
¿Qué necesidades tienen los afectados?
Se estima que 65.000 personas requieren asistencia urgente en agua, saneamiento e higiene.
¿Qué medidas se están tomando con las víctimas?
Las autoridades están realizando entierros masivos de víctimas no identificadas, tras la toma de muestras de ADN.
[Fuente: Noticias Argentinas]