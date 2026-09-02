Nepal enfrenta una tragedia sin precedentes: 1.118 muertos y 4.858 desaparecidos tras avalancha

FOTO: Rescatistas chinos y nepalíes realizan tareas de búsqueda y rescate en un túnel cerca de Bidur, Nuwakot, Nepal.

Buenos Aires, 2 septiembre (NA) -- El saldo de víctimas fatales por la devastadora avalancha de lodo ocurrida el 26 de agosto en Nepal ha ascendido a 1.118, mientras que 4.858 personas continúan en paradero desconocido, según lo reportado por la Policía nepalí este miércoles.

A una semana de que se iniciaran las inundaciones que arrasaron el valle del río Trishuli, en una región montañosa cercana a la frontera con China, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja (IFRC) ha señalado que recientemente ha logrado acceder a algunas de las áreas más afectadas, como el distrito de Rasuwa.

A medida que la situación se agrava, algunos habitantes intentan regresar a sus hogares para evaluar los daños. Sin embargo, "los cursos de agua bloqueados siguen planteando el riesgo de nuevas inundaciones y la amenaza de deslizamientos de tierra es real e inmediata", explicó Matt Baden, responsable de operaciones de la IFRC para la respuesta a la crisis en Nepal.

Hasta ahora, se han rescatado a más de 10.000 personas, incluyendo a 252 extranjeros, según comunicó el portavoz del Secretario General de la ONU, Stéphane Dujarric, en una conferencia de prensa desde Nueva York el lunes.

La Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal ha informado que en las tareas de búsqueda y rescate participan más de 20.819 efectivos de seguridad, según datos obtenidos por la Agencia Noticias Argentinas.

Necesidades humanitarias

Desde la ONU han advertido que, a medida que los equipos logran acceder a las áreas afectadas, la magnitud de las necesidades se vuelve cada vez más evidente:

Alrededor de 65.000 personas requieren asistencia urgente en agua, saneamiento e higiene.

Más de 22.000 niños necesitan servicios de protección.

Unos 2.600 niños menores de cinco años podrían requerir tratamiento por malnutrición aguda grave.

Cerca de 10.500 mujeres embarazadas o lactantes necesitan apoyo nutricional.

Más de 10.000 niños en edad escolar requieren apoyo psicosocial.

Entierros masivos

Por "motivos de salud pública", las autoridades nepalíes han comenzado a realizar entierros de las víctimas no identificadas desde el domingo, según informaron medios internacionales. Cada entierro se lleva a cabo tras la toma de una muestra de ADN, lo que permitirá a las familias exhumar y cremar los cuerpos una vez que sean formalmente identificados.