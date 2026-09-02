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Un video que asombra: sufrió la descarga de un rayo, se levantó y siguió caminando

El impactante hecho ocurrió en Nueva York. A pesar de la brutal descarga eléctrica, la víctima de 24 años resultó sin heridas graves y ya fue dada de alta.

02/09/2026 | 07:58Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Capturas de video.

FOTO: Capturas de video.

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Un joven de 24 años sobrevivió tras ser alcanzado de lleno por un rayo mientras caminaba bajo la lluvia por una calle de Staten Island, Nueva York.

El dramático momento quedó registrado por cámaras de seguridad que captaron cómo, segundos después de recibir la descarga y desplomarse, la víctima logró ponerse de pie por sus propios medios para buscar auxilio.

El episodio ocurrió alrededor de las 16.30 en Todt Hill Road, cuando Thomas Fahmy caminaba con un paraguas hacia su auto. De manera imprevista, la descarga lo derribó sobre el asfalto.

A pesar del impacto, Fahmy no perdió el conocimiento: "Sentí una sensación de ardor muy intensa. Hormigueo, entumecimiento y un dolor muy fuerte en ambos pies", relató tras el accidente.

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Con un esfuerzo notable, se arrastró hacia la vivienda más cercana. La propietaria, Stephanie Homan, escuchó los gritos de auxilio y lo asistió de inmediato hasta la llegada de la ambulancia.

Estado de salud: fue derivado al Hospital Universitario Northwell Staten Island, donde los médicos constataron con asombro que no presentaba quemaduras visibles ni lesiones internas de gravedad.

Alta médica: el joven abandonó el centro de salud el viernes por la tarde apenas con pequeñas costras y la indicación de mantenerse hidratado.

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Fahmy, quien se desempeña como asesor en la oficina de la congresista estadounidense Nicole Malliotakis, agradeció públicamente estar con vida.

La propia legisladora destacó la rápida reacción de la vecina que lo auxilió y la atención del personal médico en lo que ya se considera un verdadero milagro.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un joven fue alcanzado por un rayo mientras caminaba en Staten Island.

¿Quién es la víctima? El joven se llama Thomas Fahmy, de 24 años.

¿Cuándo sucedió el incidente? Ocurrió alrededor de las 16.30.

¿Dónde tuvo lugar el evento? En Todt Hill Road, Staten Island.

¿Cómo se recuperó? Fue asistido por Stephanie Homan y llevado al Hospital Universitario Northwell Staten Island, donde no tuvo lesiones graves.

¿Por qué es notable este caso? Se considera un milagro que no presentara quemaduras ni lesiones internas tras ser alcanzado por un rayo.

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