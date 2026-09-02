Fuerte choque entre un patrullero y un colectivo en zona oeste

FOTO: Chocaron un patrullero y un colectivo en zona oeste.

FOTO: Chocaron un patrullero y un colectivo en zona oeste.

Un fuerte choque se produjo entre un patrullero y un colectivo en la zona oeste de Rosario. El siniestro ocurrió en la intersección de Amenábar y Provincias Unidas, donde ambos vehículos colisionaron por causas que son materia de investigación.

El impacto provocó importantes daños materiales en los vehículos involucrados y generó complicaciones momentáneas en el tránsito del sector.

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A pesar de la violencia del choque, no se registraron personas heridas. Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar para asistir a los involucrados y ordenar la circulación.

Las circunstancias en las que se produjo el accidente serán determinadas a partir de las pericias correspondientes y de los testimonios de quienes se encontraban en la zona al momento del impacto.