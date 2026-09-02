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Fuerte choque entre un patrullero y un colectivo en zona oeste

El impacto tuvo lugar en la intersección de Amenábar y Provincias Unidos y generó complicaciones en el tránsito.

02/09/2026 | 07:19Redacción Cadena 3 Rosario

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Chocaron un patrullero y un colectivo en zona oeste.

FOTO: Chocaron un patrullero y un colectivo en zona oeste.

Chocaron un patrullero y un colectivo en zona oeste.

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Un fuerte choque se produjo entre un patrullero y un colectivo en la zona oeste de Rosario. El siniestro ocurrió en la intersección de Amenábar y Provincias Unidas, donde ambos vehículos colisionaron por causas que son materia de investigación.

El impacto provocó importantes daños materiales en los vehículos involucrados y generó complicaciones momentáneas en el tránsito del sector.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A pesar de la violencia del choque, no se registraron personas heridas. Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar para asistir a los involucrados y ordenar la circulación.

Las circunstancias en las que se produjo el accidente serán determinadas a partir de las pericias correspondientes y de los testimonios de quienes se encontraban en la zona al momento del impacto.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Rosario? Un fuerte choque entre un patrullero y un colectivo.

¿Quiénes estuvieron involucrados? Un patrullero y un colectivo.

¿Cuándo sucedió el accidente? Recientemente, en la intersección de Amenábar y Provincias Unidas.

¿Dónde tuvo lugar el siniestro? En la zona oeste de Rosario.

¿Cómo se desarrolló el incidente? Los vehículos colisionaron, generando daños materiales, pero sin heridos.

¿Por qué se investiga el accidente? Para determinar las causas del choque y las circunstancias del mismo.

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