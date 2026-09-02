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Miércoles nublado en Rosario, con una mínima de 10° y máxima de 24°

La jornada amaneció con una humedad elevada. Para este jueves se esperan lluvias.

02/09/2026 | 07:10Redacción Cadena 3 Rosario

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Jornada nublada en la ciudad.

FOTO: Jornada nublada en la ciudad.

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Rosario tendrá este miércoles una jornada mayormente nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 10° de mínima y los 24° de máxima. El cielo permanecerá cubierto durante buena parte del día.

La humedad será muy elevada y alcanzará el 99 por ciento, por lo que el ambiente se presentará húmedo y con una sensación térmica que podría resultar algo más fresca durante las primeras horas.

Para este jueves se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con probabilidad de lluvias en Rosario. El avance de la inestabilidad podría dejar precipitaciones a lo largo de la jornada.

Ante este panorama, se recomienda tomar precauciones para los desplazamientos de mañana y estar atentos a la evolución del pronóstico, especialmente durante las primeras horas del día.

Lectura rápida

¿Qué clima se espera en Rosario este miércoles? Se espera una jornada mayormente nublada con temperaturas entre 10° y 24°.

¿Cuál será el nivel de humedad en Rosario? La humedad alcanzará el 99 por ciento, generando un ambiente húmedo.

¿Qué se pronostica para el jueves en Rosario? Se espera un cambio en las condiciones meteorológicas con probabilidad de lluvias.

¿Qué se recomienda ante el pronóstico del jueves? Se recomienda tomar precauciones para los desplazamientos y estar atentos al pronóstico.

¿Qué sensación térmica se podría experimentar el miércoles? Se podría experimentar una sensación térmica más fresca durante las primeras horas del día.

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