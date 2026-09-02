Miércoles nublado en Rosario, con una mínima de 10° y máxima de 24°

Rosario tendrá este miércoles una jornada mayormente nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 10° de mínima y los 24° de máxima. El cielo permanecerá cubierto durante buena parte del día.

La humedad será muy elevada y alcanzará el 99 por ciento, por lo que el ambiente se presentará húmedo y con una sensación térmica que podría resultar algo más fresca durante las primeras horas.

Para este jueves se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con probabilidad de lluvias en Rosario. El avance de la inestabilidad podría dejar precipitaciones a lo largo de la jornada.

Ante este panorama, se recomienda tomar precauciones para los desplazamientos de mañana y estar atentos a la evolución del pronóstico, especialmente durante las primeras horas del día.