Inusual nevada cubrió el desierto de Atacama, uno de los lugares más secos del planeta

Durante agosto de 2026, una serie de tormentas invernales azotó el norte de Chile, cubriendo partes del desierto de Atacama con una inusual capa de nieve. Aunque nevadas en esta región seca no son un hecho sin precedentes, las tormentas de agosto destacaron por su amplio alcance, extendiéndose desde los Andes hasta la costa del Pacífico.

El OLI (Operational Land Imager) a bordo de los satélites Landsat 8 y Landsat 9 de NASA documentó este cambio dramático a través de imágenes tomadas el 6 de agosto y el 14 de agosto, antes y después de la severa climatología.

Las imágenes revelaron el plano de Chajnantor dentro del complejo volcánico Altiplano-Puna, donde se encuentra el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), uno de los telescopios de radio más potentes del mundo. Durante la tormenta, ALMA suspendió operaciones y colocó sus antenas en modo de supervivencia debido a las fuertes nevadas y vientos.

A finales de agosto, un segundo sistema meteorológico trajo más nieve a una parte aún más amplia del norte de Chile. Una imagen del MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) a bordo del satélite Terra de NASA, tomada el 19 de agosto, mostró la nieve extendiéndose desde los Andes hacia la costa del Pacífico, cerca de la ciudad portuaria de Antofagasta.

Un fenómeno atmosférico inusual

La mayor parte de la precipitación invernal que llega a esta parte de Chile está asociada con bajas de corte, sistemas de baja presión que se separan de la corriente en chorro. René Garreaud, científico atmosférico de la Universidad de Chile, mencionó que este tipo de sistema causó las nevadas notables en 2025. Sin embargo, la tormenta de finales de agosto de 2026 se desarrolló bajo circunstancias más inusuales, separándose de una gran trinchera de baja presión que se extendía por una amplia porción del hemisferio sur.

Este patrón atmosférico, combinado con la abundante humedad cerca de la costa, generó precipitaciones en un área excepcionalmente amplia, causando lluvias y nevadas a lo largo de la costa, en el centro del desierto de Atacama y sobre los Andes. Garreaud destacó que los totales de precipitación alcanzaron niveles "raramente vistos en esta región extremadamente árida".

Meses de lluvia en solo tres días

No toda la precipitación llegó en forma de nieve. En algunas partes de la costa norte de Chile, cayó como lluvia intensa. En Taltal, se acumularon casi 40 milímetros (1.6 pulgadas) en tres días, lo que equivale a aproximadamente diez veces la lluvia anual promedio de la ciudad. "Eventos como este ocurren solo unas pocas veces, si es que alguna, por década", explicó Garreaud.

Las intensas precipitaciones tuvieron consecuencias severas. Se reportaron deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas en partes del norte de Chile, causando grandes interrupciones y daños. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) informó que miles de personas se vieron afectadas y cientos de hogares sufrieron daños significativos.

El Niño prepara el escenario para un invierno más húmedo

Garreaud atribuyó el fortalecimiento de El Niño como un importante trasfondo para el inusual invierno húmedo que se estaba desarrollando en el norte y centro de Chile. Las tormentas de agosto no fueron los primeros eventos significativos de la temporada. Un evento importante en julio también produjo impactos significativos en la región de Norte Chico.

Durante El Niño, el anticiclón subtropical del Pacífico, que normalmente ayuda a mantener condiciones secas en la región, se debilita. Al mismo tiempo, es más probable que se desarrolle un anticiclón bloqueante sobre el Pacífico Sur, cerca del extremo sur del continente. Juntas, estas alteraciones atmosféricas desplazan la trayectoria de las tormentas del hemisferio sur más cerca del ecuador, facilitando que sistemas meteorológicos poderosos lleguen a áreas de Chile que normalmente son extremadamente secas.