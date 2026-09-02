Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este miércoles 2 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se presenta con un estado de clear sky. La temperatura actual es de 15°, con una sensación térmica de 15°. La humedad es del 87%, lo que indica un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el sureste, con una presión atmosférica de 1016 hPa.

El clima hoy miércoles 2 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 23°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con cielo despejado durante todo el día. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de calor más intensa. El viento será leve, lo que contribuirá a un clima agradable para las actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con temperaturas variadas. El jueves 3 de septiembre, la mínima será de 12° y la máxima de 21°, con cielo parcialmente nublado. El viernes 4, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 20°, con cielo despejado. Para el sábado 5, se prevé una mínima de 5° y una máxima de 13°, manteniendo el cielo despejado. Finalmente, el domingo 6, la mínima será de 2° y la máxima de 13°, también con cielo despejado.