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Clima en Salta: cómo estará el tiempo este miércoles 2 de septiembre

Este miércoles 2 de septiembre, Salta presentará un día soleado con temperaturas que oscilarán entre 10° y 24°. La humedad será del 75% y el viento soplará a 2 m/s desde el oeste.

02/09/2026 | 00:32Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 2 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el cielo en Salta se encuentra completamente despejado, con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica es de 14°, con una humedad del 75%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el oeste y la presión atmosférica es de 1019 hPa.

El clima hoy miércoles 2 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 24°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo despejado a lo largo del día. La humedad se mantendrá en un 75%, y el viento seguirá soplando a 2 m/s, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la ciudad.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. El jueves 3 de septiembre, la mínima será de 13° y la máxima alcanzará los 33°, con cielo despejado. El viernes 4, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 24°, también con cielo despejado. Para el sábado 5, las temperaturas oscilarán entre 11° y 20°, con algunas nubes dispersas. El domingo 6, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 16°, con pocas nubes. Finalmente, el lunes 7, la mínima será de 7° y la máxima de 16°, con cielo nublado.

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