Escándalo de corrupción involucra al juez Alexandre de Moraes en Brasil

Buenos Aires, 1 septiembre (NA) -- Alexandre de Moraes, uno de los miembros más influyentes del Supremo Tribunal Federal de Brasil, se encuentra en medio de un escándalo relacionado con su presunta conexión con el banquero Daniel Vorcaro, quien se encuentra actualmente encarcelado por acusaciones de estafa.

En este contexto, Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro y candidato en las próximas elecciones, ha exigido públicamente la renuncia del magistrado, quien también estaría vinculado a Vorcaro, ex CEO del Banco Master.

Además, la causa de Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por haber orquestado un golpe de Estado poco antes de la asunción de Luiz Inácio Lula Da Silva, en enero de 2023, pasó por las manos del juez.

La investigación de la policía brasileña ha revelado numerosos mensajes de texto entre el juez y el banquero durante los últimos dos años, así como varios encuentros personales, lo que podría reforzar el presunto vínculo entre ambos.

"Son muchas acusaciones graves y espero que las aclare, porque de lo contrario, si se comprueban estas sospechas, no tiene la menor condición para seguir siendo ministro del Supremo Tribunal Federal", remarcó Flávio Bolsonaro.

Por su parte, el fiscal general de la República, Paulo Gonet, solicitó este martes la anulación de un informe de la Policía Federal que contiene diálogos entre el ex banquero y el juez. Gonet, quien también se menciona en el informe, argumentó que el ministro André Mendonça "impuso la investigación" de su colega de la Corte.