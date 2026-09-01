Escándalo de corrupción involucra al juez Alexandre de Moraes en Brasil
El magistrado está vinculado al banquero Daniel Vorcaro, actualmente preso por estafa, lo que ha generado pedidos de renuncia.
FOTO: Alexandre de Moraes
Buenos Aires, 1 septiembre (NA) -- Alexandre de Moraes, uno de los miembros más influyentes del Supremo Tribunal Federal de Brasil, se encuentra en medio de un escándalo relacionado con su presunta conexión con el banquero Daniel Vorcaro, quien se encuentra actualmente encarcelado por acusaciones de estafa.
En este contexto, Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro y candidato en las próximas elecciones, ha exigido públicamente la renuncia del magistrado, quien también estaría vinculado a Vorcaro, ex CEO del Banco Master.
Además, la causa de Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por haber orquestado un golpe de Estado poco antes de la asunción de Luiz Inácio Lula Da Silva, en enero de 2023, pasó por las manos del juez.
La investigación de la policía brasileña ha revelado numerosos mensajes de texto entre el juez y el banquero durante los últimos dos años, así como varios encuentros personales, lo que podría reforzar el presunto vínculo entre ambos.
"Son muchas acusaciones graves y espero que las aclare, porque de lo contrario, si se comprueban estas sospechas, no tiene la menor condición para seguir siendo ministro del Supremo Tribunal Federal", remarcó Flávio Bolsonaro.
Por su parte, el fiscal general de la República, Paulo Gonet, solicitó este martes la anulación de un informe de la Policía Federal que contiene diálogos entre el ex banquero y el juez. Gonet, quien también se menciona en el informe, argumentó que el ministro André Mendonça "impuso la investigación" de su colega de la Corte.
Lectura rápida
¿Qué escándalo involucra a Alexandre de Moraes?
El juez está presuntamente vinculado al banquero Daniel Vorcaro, quien está preso por estafa.
¿Quién ha pedido la renuncia de Moraes?
Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, ha solicitado públicamente su renuncia.
¿Qué relación tiene Moraes con Jair Bolsonaro?
El juez manejó la causa de Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por un golpe de Estado.
¿Qué evidencia hay contra Moraes?
Se encontraron numerosos mensajes y encuentros personales entre Moraes y Vorcaro en los últimos dos años.
¿Qué ha solicitado el fiscal general?
Paulo Gonet pidió la anulación de un informe que contiene diálogos entre Moraes y Vorcaro.
[Fuente: Noticias Argentinas]