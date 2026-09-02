Catamarca: mujer filmada conduciendo una moto con su hija y tomando cerveza

San Fernando del Valle de Catamarca, 1 de septiembre (NA) -- Una mujer fue filmada este lunes por las calles de esta capital, cuando conducía una motocicleta mientras iba tomando cerveza y con su hija menor en el asiento trasero, sin ninguna protección, lo que causó alarma e indignación entre los ocasionales testigos.

La escena, que quedó registrada en las redes sociales, se dio en la intersección de avenida Figueroa y Arturo Illia, cuando una mujer se detuvo brevemente y, al mismo tiempo, sostenía una lata de cerveza, mientras su pequeña hija se aferraba a su espalda.

Asimismo, en el video registrado por un vecino, se ve claramente que la conductora no podía mantener el equilibrio del vehículo y que incluso tuvo que ayudarse con los pies para no caerse.

Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) ya tomó conocimiento del episodio y su personal está trabajando para identificar a la conductora, con el fin de aplicarle alguna sanción.