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Catamarca: mujer filmada conduciendo una moto con su hija y tomando cerveza

Una mujer fue grabada conduciendo su moto mientras bebía cerveza, con su hija menor sin casco en el asiento trasero. El video generó indignación entre los testigos del hecho.

02/09/2026 | 00:02Redacción Cadena 3

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Catamarca: mujer filmada conduciendo una moto con su hija y tomando cerveza

FOTO: Catamarca: mujer filmada conduciendo una moto con su hija y tomando cerveza

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San Fernando del Valle de Catamarca, 1 de septiembre (NA) -- Una mujer fue filmada este lunes por las calles de esta capital, cuando conducía una motocicleta mientras iba tomando cerveza y con su hija menor en el asiento trasero, sin ninguna protección, lo que causó alarma e indignación entre los ocasionales testigos.

La escena, que quedó registrada en las redes sociales, se dio en la intersección de avenida Figueroa y Arturo Illia, cuando una mujer se detuvo brevemente y, al mismo tiempo, sostenía una lata de cerveza, mientras su pequeña hija se aferraba a su espalda.

Asimismo, en el video registrado por un vecino, se ve claramente que la conductora no podía mantener el equilibrio del vehículo y que incluso tuvo que ayudarse con los pies para no caerse.

Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) ya tomó conocimiento del episodio y su personal está trabajando para identificar a la conductora, con el fin de aplicarle alguna sanción.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Catamarca?
Una mujer fue filmada conduciendo una moto mientras bebía cerveza y transportaba a su hija menor sin casco.

¿Dónde ocurrió el incidente?
El hecho tuvo lugar en la intersección de avenida Figueroa y Arturo Illia en San Fernando del Valle de Catamarca.

¿Quién grabó el video?
Un vecino de la zona fue quien registró el video que se volvió viral en redes sociales.

¿Qué medidas se están tomando?
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) está trabajando para identificar a la conductora y aplicar sanciones.

¿Cómo reaccionaron los testigos?
El comportamiento de la mujer generó alarma e indignación entre los testigos del hecho.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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