Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este miércoles 2 de septiembre
Este miércoles 2 de septiembre, Rosario presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 12° y 22°. La humedad será alta y el cielo se mantendrá parcialmente nublado durante la jornada.
FOTO: Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 2 de septiembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario.
Ahora
En este momento, el cielo en Rosario se presenta con nubes dispersas, la temperatura actual es de 15°, con una sensación térmica de 15°. La humedad se encuentra en un 90%, lo que genera una atmósfera bastante húmeda. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 0.89 m/s desde el este.
El clima hoy miércoles 2 de septiembre
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad que no superará los 10 km/h. La humedad alta y el cielo parcialmente nublado caracterizarán la jornada, aunque no se anticipan lluvias.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Rosario se presentarán con variaciones en las temperaturas. El jueves 3 de septiembre, la mínima será de 12° y la máxima de 19°, con cielo nublado. El viernes 4, se prevé una mínima de 8° y una máxima de 21°, con cielo despejado. El sábado 5, las temperaturas oscilarán entre 7° y 17°, también con cielo despejado. Finalmente, el domingo 6, se anticipa una mínima de 4° y una máxima de 12°, con algunas nubes dispersas.