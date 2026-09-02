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Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este miércoles 2 de septiembre

Este miércoles 2 de septiembre, Rosario presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 12° y 22°. La humedad será alta y el cielo se mantendrá parcialmente nublado durante la jornada.

02/09/2026 | 00:11Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario.

Ahora

En este momento, el cielo en Rosario se presenta con nubes dispersas, la temperatura actual es de 15°, con una sensación térmica de 15°. La humedad se encuentra en un 90%, lo que genera una atmósfera bastante húmeda. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 0.89 m/s desde el este.

El clima hoy miércoles 2 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad que no superará los 10 km/h. La humedad alta y el cielo parcialmente nublado caracterizarán la jornada, aunque no se anticipan lluvias.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con variaciones en las temperaturas. El jueves 3 de septiembre, la mínima será de 12° y la máxima de 19°, con cielo nublado. El viernes 4, se prevé una mínima de 8° y una máxima de 21°, con cielo despejado. El sábado 5, las temperaturas oscilarán entre 7° y 17°, también con cielo despejado. Finalmente, el domingo 6, se anticipa una mínima de 4° y una máxima de 12°, con algunas nubes dispersas.

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