Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 2 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Tucumán.

Ahora

En este momento, el cielo en Tucumán se presenta con un clear sky, con una temperatura actual de 13°. La sensación térmica es de 13°, con una humedad del 88% y una visibilidad de 10000 m. El viento sopla a 2.57 m/s desde el este, y la presión atmosférica se encuentra en 1017 hPa.

El clima hoy miércoles 2 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 32°. Las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias. La humedad alta podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, pero el viento suave ayudará a mitigar el calor. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día despejado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentarán con variaciones en las temperaturas. El jueves 3 de septiembre, la mínima será de 17° y la máxima de 32°, con cielo despejado. El viernes 4, se espera una mínima de 12° y una máxima de 24°, también con cielo despejado. Para el sábado 5, las temperaturas descenderán a una mínima de 11° y una máxima de 23°, manteniendo el cielo despejado. Sin embargo, a partir del domingo 6, se anticipa un cambio en las condiciones, con una mínima de 10° y una máxima de 16°, donde el cielo estará cubierto por nubes. Finalmente, el lunes 7, se prevé una mínima de 9° y una máxima de 19°, continuando con el cielo nublado.