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Salta: identifican el cuerpo de una docente desaparecida desde marzo de 2025

Por el momento, las autoridades siguen investigando las causas de la muerte de María Angélica Romero.

01/09/2026 | 21:31Redacción Cadena 3

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Salta: identifican el cuerpo de una docente desaparecida desde marzo de 2025

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Salta, 1 septiembre (NA) -- El cuerpo de María Angélica Romero, una docente que había estado desaparecida desde marzo de 2025 en la localidad salteña de La Silleta, fue reconocido por el cuerpo forense de esta provincia, lo que pone fin al misterio que había conmocionado a la comunidad.

Los restos óseos, encontrados en una finca de El Encón Grande, fueron identificados a través de una prueba de ADN tras casi 17 meses de búsqueda intensiva por parte de las autoridades locales, según información de la Agencia Noticias Argentinas.

Dos hombres que trabajaban en esa área rural encontraron un cráneo humano y alertaron a la policía, que consideró que podría tratarse de la docente desaparecida. Así, la División de Personas Desaparecidas de la Policía de Salta asumió la investigación y comunicó los hallazgos al Ministerio Público Fiscal (MPF).

Romero, de 65 años, no había sido vista desde el 12 de marzo del año pasado, cuando salió de su hogar por la mañana y no regresó. La búsqueda se complicó debido a que la mujer no llevaba consigo documentación alguna; no obstante, los investigadores aún no han podido determinar las causas de su fallecimiento.

La docente estaba jubilada y era reconocida por su labor como profesora de historia y catequesis, lo que generó gran preocupación entre sus familiares y amigos por su desaparición.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Quién fue la docente desaparecida?
La docente desaparecida es María Angélica Romero, quien tenía 65 años y se encontraba en La Silleta.

¿Cuándo desapareció?
Romero desapareció el 12 de marzo de 2025, cuando salió de su casa y no regresó.

¿Dónde fue encontrado su cuerpo?
Su cuerpo fue hallado en una finca de El Encón Grande.

¿Cómo fue identificada?
El cuerpo fue identificado mediante una prueba de ADN tras un largo proceso de búsqueda.

¿Qué información se tiene sobre su muerte?
Aún no se han determinado las causas del deceso de María Angélica Romero.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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