JioHotstar, el gigante de streaming indio, expande su imperio global sin contenido deportivo

JioHotstar, la plataforma de streaming controlada por el conglomerado indio Reliance Industries, anunció su primera expansión internacional, reemplazando a Hotstar en el Reino Unido, Canadá y Singapur. Este lanzamiento marca un paso significativo en la estrategia global de la compañía.

La plataforma comenzará con más de 160,000 horas de contenido de entretenimiento, pero sin la oferta de deportes en vivo que ha sido crucial para su éxito en India. Eventos como la Indian Premier League (IPL) y la Women's Premier League (WPL) no estarán disponibles en el lanzamiento, aunque la empresa no descartó la posibilidad de añadir deportes en el futuro.

La ausencia de contenido deportivo en su lanzamiento internacional contrasta con la estrategia de JioHotstar en India, donde la compañía cuenta con más de 500 millones de usuarios activos mensuales. Los eventos deportivos son un atractivo principal en este mercado, donde la plataforma transmite algunos de los mayores eventos de críquet de la India, así como la Premier League inglesa y otros torneos importantes.

El 2 de septiembre, Hotstar dejará de operar en los tres mercados mencionados, siendo reemplazado por JioHotstar. Los usuarios actuales de Hotstar en el Reino Unido, Canadá y Singapur podrán acceder a sus cuentas utilizando las mismas credenciales en la nueva plataforma. La aplicación de JioHotstar estará disponible en las tiendas de aplicaciones móviles y en televisores conectados.

En años anteriores, Hotstar había operado en el extranjero, incluyendo el Reino Unido y Canadá, y tuvo un servicio independiente en Estados Unidos hasta su cierre en 2021. Sin embargo, JioHotstar no planea lanzarse en el mercado estadounidense en esta primera fase de expansión internacional, aunque la compañía tiene la intención de ingresar a más mercados en el futuro.

El contenido de JioHotstar incluirá películas indias, originales de televisión y reality shows como Bigg Boss, así como canales de televisión en vivo bajo la marca Star. La compañía indicó que su contenido estará disponible en 12 idiomas, incluyendo inglés, hindi, gujarati, malayalam, kannada y marathi, con opciones de doblaje y subtítulos.

En 2024, Reliance fusionó sus activos de medios con Disney para formar una empresa conjunta valorada en 8.5 mil millones de dólares. Como parte del acuerdo, los servicios Hotstar y JioCinema se fusionaron para crear JioHotstar, que en ese momento representaba el 85% de la audiencia de streaming en India.

Según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, en los tres países donde JioHotstar se lanzará, la plataforma podría tener un público objetivo de más de 4 millones de personas. Parte de su contenido también podría atraer a la diáspora sudasiática en general.

El director de Negocios Internacionales de JioStar, Amit Malhotra, comentó: "Las audiencias sudasiáticas tienen una conexión profunda con el entretenimiento indio a través de los idiomas, generaciones y hogares. Al mismo tiempo, las audiencias globales buscan cada vez más historias y culturas más allá de las suyas. Vemos una oportunidad para construir para esta audiencia global más amplia y desatendida, no simplemente exportar un servicio de streaming indio a nuevos mercados".

JioHotstar tiene un precio de £19.99 (aproximadamente $27) trimestral y £69.99 (alrededor de $95) anualmente en el Reino Unido. En Canadá, las suscripciones costarán CA$19.99 (aproximadamente $14) trimestral y CA$49.99 (alrededor de $36) anualmente, mientras que en Singapur costarán SG$29.98 (aproximadamente $24) y SG$69.98 (alrededor de $55), respectivamente. Estos precios son similares a los que cobraba Hotstar, pero JioHotstar ofrecerá únicamente contenido de entretenimiento en su lanzamiento. Los clientes que deseen contenido deportivo pueden tener que pagar extra por otro servicio.

Para comparación, las suscripciones de JioHotstar en India comienzan en ?79 (alrededor de $0.80) al mes para la visualización en un solo dispositivo móvil y llegan hasta ?2,199 (alrededor de $23) al año para su plan más completo.