Perú rompe relaciones diplomáticas con Irán por su postura sobre armamento nuclear

Lima, 1 de septiembre (NA) -- El Gobierno de Perú, liderado por la presidenta Keiko Fujimori, anunció este martes la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán, manifestando su rechazo "de manera enérgica" a las acciones de ese país que "incitan a la violencia y a la escalada de conflictos en el Medio Oriente".

La cancillería peruana emitió un comunicado donde señala: "El Gobierno de la República del Perú ha tomado la decisión de romper relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán". Esta decisión se basa en la histórica vocación pacifista de Perú y su compromiso con el respeto al derecho internacional y la defensa de la democracia.

En el comunicado, el país sudamericano acusó a Irán de obstruir "la labor del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), al negar en diversas ocasiones el acceso a inspectores a instalaciones nucleares, lo que dificulta la verificación necesaria para prevenir la producción de armas nucleares".

El Gobierno peruano expresó su creciente preocupación por el deterioro de la democracia en Irán, un aspecto que ha sido denunciado por diferentes mecanismos de las Naciones Unidas. Según el comunicado, "El Gobierno del Perú observa con profunda preocupación las severas restricciones impuestas por el régimen iraní, así como la disrupción del comercio internacional a través del estrecho de Ormuz desde marzo de 2026".

Además, se señaló que estas acciones "contravienen principios como la libertad de navegación y el derecho de paso por los estrechos utilizados para el tránsito marítimo internacional, que no pueden estar sujetos a condicionamientos unilaterales".

A pesar de la ruptura de relaciones diplomáticas, Perú aclaró que esto "no implica la ruptura de relaciones consulares, necesarias para proteger a los nacionales de cada Estado y atender otras funciones" como lo establece el artículo 5 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

La decisión fue comunicada a Irán mediante nota diplomática a través de la Embajada de ese país en Ecuador, que actúa como Misión concurrente ante Perú. Agencia NA