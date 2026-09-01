Gael Monfils celebra su cumpleaños con una victoria en el US Open y extiende su carrera en el Grand Slam

FOTO: Gael Monfils gana en el US Open en su 40 cumpleaños y alarga su carrera en Grand Slam

NUEVA YORK — Gael Monfils se detuvo en medio de la cancha para hacer una reverencia ante el público, que lo ovacionaba fuertemente por su cumpleaños número 40. Aunque el partido aún no había terminado, el francés había dejado su huella con un impresionante golpe ganador que pocos se atreverían a ejecutar.

El tenista hizo retroceder el tiempo y prolongó su carrera en los torneos de Grand Slam, al superar 2-6, 6-1, 6-2, 6-0 al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo la noche del martes en el Abierto de Estados Unidos.

Con esta victoria, Monfils se convirtió en el jugador más veterano en ganar un partido en el US Open desde Jimmy Connors, quien también disfrutó de un gran espectáculo en Nueva York, al vencer a Jaime Oncins el 2 de septiembre de 1992, en su propio cumpleaños 40.

"Eso fue definitivamente muy especial. Jugar el día de mi 40mo cumpleaños es algo único. Ustedes lo hicieron increíble", expresó Monfils a los aficionados en el estadio Louis Armstrong, quienes le cantaron el tradicional "feliz cumpleaños".

El tenista tiene planes de retirarse después de este año, por lo que busca acumular recuerdos en un torneo donde alcanzó las semifinales en 2016. Monfils comenzó su participación formando pareja con su esposa, Elina Svitolina, logrando avanzar a las semifinales de dobles mixtos en su primera competencia juntos.

Antes de la competencia individual, el jugador miró hacia su inminente cumpleaños redondo, reflexionando sobre su trayectoria. "Cumplo 40 el día que juego, así que este es un gran hito para mí, poder jugar a esta edad", comentó Monfils. "Quiero hacerlo, no solo bien, sino realmente bien, en el contexto actual".

Y lo logró de manera sorprendente, superando rápidamente a Vallejo después de perder el primer set, y apretando aún más en el cuarto set. Con un golpe ganador en salto, levantó la mano hacia el público, que ya estaba completamente animado.

Finalmente, consiguió su primera victoria en un Grand Slam desde la primera ronda de Wimbledon en 2025 y avanzó para enfrentarse al estadounidense Learner Tien, el 14to preclasificado.