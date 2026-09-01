Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy martes 1 de septiembre.
El sorteo número 26550 de la quiniela nocturna se realizó el martes 1 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 8599, que se interpreta como "A primera (Hermano)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 26550 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el martes 1 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 8599, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Hermano).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8599
2° 2939
3° 4559
4° 6742
5° 1914
6° 5451
7° 3878
8° 0968
9° 5611
10° 3700
11° 8536
12° 3626
13° 9483
14° 4964
15° 9796
16° 4873
17° 0386
18° 9726
19° 6767
20° 2413
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26550 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 1 de septiembre a las 21:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 8599.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Hermano)".
¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Se publicaron los números del 1° al 20, comenzando con 8599.