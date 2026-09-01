El telescopio Swift de la NASA vuelve a la acción, pero su tiempo se agota

El Neil Gehrels Swift Observatory de la NASA reanudó sus observaciones del universo al activar dos de sus tres instrumentos científicos, después de que se cancelaran los planes para elevar la nave a una órbita más alta. El 26 de agosto, se encendieron el Telescopio Ultravioleta/Óptico y el Telescopio de Rayos X, que habían estado apagados desde febrero para reducir el arrastre atmosférico y extender el tiempo en órbita mientras se preparaban para un posible impulso orbital.

El tercer instrumento, el Telescopio de Alerta de Estallidos, aún no ha reanudado sus operaciones científicas. La NASA suspendió su uso en abril para disminuir las necesidades de energía de la nave, lo que permitió a los ingenieros posicionar los paneles solares de Swift de manera que se redujera aún más el arrastre. Se espera que este instrumento vuelva a la recolección de datos en las próximas semanas.

Swift y su vigilancia cósmica

Desde hace 21 años, Swift ha sido uno de los observatorios más versátiles de la NASA, estudiando el universo a través de múltiples longitudes de onda de luz y resultando especialmente valioso para rastrear eventos cósmicos repentinos y de corta duración. Cuando Swift detecta una explosión, puede girar rápidamente hacia la fuente y alertar a otros observatorios, tanto en la Tierra como en el espacio. Esta rápida respuesta permite a los astrónomos realizar observaciones de seguimiento antes de que los eventos efímeros se desvanezcan.

Uno de los mayores desafíos de Swift es su ubicación en la órbita baja de la Tierra. Aunque se encuentra a cientos de millas sobre la superficie terrestre, aún hay trazas de la atmósfera del planeta, que crean arrastre sobre las naves espaciales, desacelerándolas gradualmente y haciendo que sus órbitas desciendan.

Swift no cuenta con un sistema de propulsión que le permita elevar su órbita, por lo que no puede contrarrestar este efecto directamente.

Aumento de la actividad solar

La situación se volvió más urgente cuando la actividad solar reciente provocó la expansión de la atmósfera superior de la Tierra. Cuando el Sol está más activo, la energía adicional calienta la atmósfera, haciendo que sus capas exteriores se extiendan más hacia el espacio. Esta expansión incrementa el arrastre atmosférico sobre los satélites en órbita baja. Para Swift, esto resultó en una pérdida de altitud más rápida de lo esperado.

En septiembre de 2025, la NASA contrató a Katalyst Space para intentar algo inusual: enviar otra nave espacial a Swift, capturarla y elevar el observatorio a una órbita más alta. Katalyst tuvo un año para diseñar, construir, probar y lanzar una nave llamada LINK, y luego guiarla hacia Swift para llevar a cabo el impulso.

Abandono del impulso orbital planeado

LINK fue lanzada en julio a bordo de un cohete Northrop Grumman Pegasus. Sin embargo, más tarde ese mes, la nave presentó problemas para controlar su orientación. El 19 de agosto, la NASA y Katalyst anunciaron que LINK ya no intentaría capturar y elevar a Swift. La misión no termina del todo; Katalyst aún planea acercar a LINK a Swift y realizar operaciones de encuentro y proximidad, que están destinadas a probar tecnologías que podrían usarse en el servicio de satélites en el espacio.

El tiempo de Swift en altitudes más altas se reduce

La NASA había estimado anteriormente que el modo de operación de bajo arrastre de Swift mantendría al observatorio por encima de las 185 millas (300 kilómetros) hasta octubre. Esa altitud es un umbral importante; una vez que Swift caiga por debajo de las 185 millas, operar el telescopio se volverá más difícil y se espera que la nave pierda altitud más rápidamente a medida que aumente el arrastre atmosférico.

Ahora que se han reanudado las observaciones científicas, el equipo espera que Swift alcance ese umbral en el plazo de uno a dos meses. Hasta entonces, el observatorio está nuevamente observando el universo y recopilando la mayor cantidad de datos científicos posible mientras su órbita sigue disminuyendo.