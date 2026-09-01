La propuesta de una ONG contra la evasión: devolución de impuestos, sorteos y denuncias ciudadanas

En primer lugar, querría que analicemos el trabajo que vienen realizando desde Lógica, la ONG que busca visibilizar de manera clara qué impuestos pagamos los argentinos cada vez que hacemos una compra. ¿Cuál es la situación actual en el país respecto a la implementación de esta transparencia fiscal en los distintos distritos?

A nivel de impuestos nacionales, como el IVA, los impuestos internos y los impuestos a los combustibles, el régimen se está aplicando perfectamente en todo el país desde principios del año pasado, se adhieran o no las provincias. Respecto a las provincias que sí prevén la adhesión a la ley nacional para mostrar los ingresos brutos y las tasas municipales, tenemos a Entre Ríos, Chubut, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires ya adheridas y reglamentadas, aunque con algunos pedidos de prórroga en su aplicación. En un segundo nivel se encuentra Santa Fe, que está adherida pero aún no reglamentó, y Salta, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y espera la aprobación del Senado. Las otras 18 provincias, lamentablemente, se están haciendo las distraídas.

¿Por qué considera que existe tanta resistencia para aplicar una medida que responde al sentido común y al derecho constitucional que tenemos los consumidores de acceder a información clara y veraz?

Es una obligación constitucional establecida en el artículo 42. Si en los productos nos informan detalladamente sobre el sodio, el azúcar o las grasas saturadas, es lógico que también deban informarnos sobre la carga impositiva. La resistencia de los gobiernos provinciales se debe a que saben que una de las razones por las cuales tenemos los impuestos más altos del mundo es porque la ciudadanía no tenía idea de que los estaba pagando. Hablamos de un peso impositivo de más del 40% y hasta el 50% sobre el precio final de los alimentos, la telefonía, los autos o los viajes. En Brasil, el día que la población tomó conciencia de esto, se generó un triple efecto: se exigió bajar los impuestos (que allí se están reduciendo gradualmente en 7 puntos porcentuales), se demandó que los servicios públicos correspondan a lo que se paga, y la sociedad comenzó a involucrarse en el control del gasto público. Saben perfectamente que el día que la gente tome conciencia de lo que paga, no podrán subir más los impuestos y tendrán que empezar a bajarlos.

¿Dónde se localiza principalmente esa resistencia? ¿Está en los gobiernos provinciales o en los sectores empresarios?

El 70% de la resistencia proviene del nivel de las gobernaciones, ya que hay provincias que incluso han dado la orden directa de no atendernos ni a nosotros ni a los periodistas que consulten por este tema. En el caso de Córdoba, por ejemplo, las cámaras empresarias dieron su visto bueno para la aplicación de este régimen hace un año y todavía seguimos esperando la reglamentación por parte del gobierno provincial. El otro 30% de la resistencia se encuentra en las segundas y terceras líneas de las empresas, específicamente en las áreas de sistemas e informática, que argumentan complicaciones administrativas debido a la heterogeneidad de los regímenes provinciales. Desde Lógica, consideramos que esto es una excusa, ya que ningún sistema provincial es homogéneo y las empresas ya administran esa complejidad cotidianamente.

Resulta llamativo que en la era de la inteligencia artificial, donde los procesos informáticos se han simplificado notablemente, se siga utilizando la complejidad técnica como un obstáculo.

Exactamente. Se requiere un fuerte compromiso de la primera línea de los empresarios, tal como ocurrió en Brasil, donde el propio sector privado impulsó la medida. En los países más organizados del mundo, sólo se muestra el IVA porque no tienen la enorme cantidad de tributos que tenemos nosotros. En países con dislate fiscal, el IVA representa apenas un tercio o menos de la carga impositiva real. A pesar de que el sistema brasileño es cinco veces más complejo que el argentino, ellos lograron implementarlo porque los empresarios no aceptaron excusas técnicas. Si logramos exponer los ingresos brutos y las tasas municipales en los tickets, ningún gobernante podrá seguir aumentando los impuestos de manera invisible.

Además de la transparencia en los tickets, ustedes han presentado una segunda propuesta que busca combatir la informalidad y bajar los impuestos en simultáneo. ¿En qué consiste este régimen?

Debido a que tenemos los impuestos más altos del mundo, también registramos una de las tasas de informalidad y evasión más elevadas, ubicándonos en el puesto 66 de 70 países evaluados en competitividad fiscal. Para atacar esto, proponemos un sistema que ya funciona con gran éxito en la mayoría de los estados de Brasil. El régimen se sostiene sobre tres pilares: primero, la devolución automática en la cuenta bancaria del 30% del impuesto que se paga (el equivalente al IVA brasileño), lo cual representa un reintegro de hasta el 7,5% del valor de la compra con solo proporcionar el número de CUIT al vendedor. Esta devolución se efectiviza a los dos meses, una vez que el fisco constata el ingreso del tributo. El segundo pilar son sorteos mensuales de hasta 50.000 dólares y un premio anual de 200.000 dólares como incentivo adicional. El tercer pilar es un sistema de denuncias ciudadanas geolocalizado, donde a través de un mapa interactivo con banderas verdes, amarillas y rojas se expone a los comercios según el nivel de denuncias por no aceptar el CUIT. Esto transforma a los ciudadanos en inspectores, incrementando la formalidad en un 23% y generando un aumento del 13% en la recaudación neta del Estado.

Es muy interesante buscar ejemplos de aplicación en un país vecino como Brasil, que comparte con Argentina ciertas pautas culturales y desafíos de administración fiscal, en lugar de compararse únicamente con países de otras regiones.

Así es, somos hermanos en el dislate fiscal y competimos constantemente por ver quién tiene los impuestos más altos. Lo valioso es que estas herramientas nazcan en países que sufren estos mismos problemas y donde el empresariado decide involucrarse activamente para frenar la competencia desleal de la informalidad. La propuesta clave es que el aumento del 13% en la recaudación neta que genera este sistema no se destine a incrementar el gasto público, sino que se utilice exclusivamente para seguir bajando los impuestos de forma generalizada.

Llama la atención que una iniciativa para combatir la evasión surja directamente de los empresarios privados, un sector que históricamente suele ser señalado por la marginalidad económica.

En este caso, fue una iniciativa del propio empresariado. Inicialmente, nuestra postura en Lógica era que no se podía combatir la informalidad sin antes bajar los impuestos. Sin embargo, varios empresarios nos plantearon que la reducción impositiva no está ocurriendo con la velocidad necesaria, lo que genera una competencia desleal feroz tanto con el exterior como con el 50% de economía informal del mercado interno. Por eso conformamos un grupo de trabajo y diseñamos esta propuesta basada en el modelo brasileño, que ha demostrado ser el más eficaz del mundo para formalizar la economía y generar un círculo virtuoso de alivio fiscal.

Para concluir, le pido que nos deje sus recomendaciones de un libro y una película que considere significativos.

Como ciudadanos, recomiendo enfáticamente el libro "¿Por qué fracasan los países?", de los premios Nobel Daron Acemoglu y James A. Robinson, el cual demuestra que el éxito o el fracaso de una nación no depende de los planes políticos de turno, sino de la solidez de sus instituciones, el respeto al derecho de propiedad y la independencia del Poder Judicial. En el plano personal, recomiendo la película británica "Cuestión de tiempo" ("About time"), una verdadera lección de vida que genera un antes y un después en quien la ve.

Entrevista de Sergio Suppo.