Marcelo Kohn presenta una mirada única sobre Valparaíso en la UCA

Buenos Aires, 1 de septiembre (NA) - El reconocido fotógrafo chileno Marcelo Kohn inaugurará este jueves una exposición titulada Valparaíso en Buenos Aires, que invita a redescubrir la emblemática ciudad chilena desde una perspectiva menos convencional. La muestra, que cuenta con la curaduría de Ernesto Muñoz, estará abierta al público hasta el 27 de septiembre en el Pabellón de las Bellas Artes de la Universidad Católica Argentina (UCA), ubicada en Puerto Madero, y la entrada es libre y gratuita.

La colección de fotografías abarca años de exploración por Valparaíso, enfocándose en los cerros, las escaleras y la vida cotidiana en lugar de los típicos paisajes turísticos. Imágenes de ropa tendida, ascensores, muros desgastados y escenas urbanas se convierten en fragmentos que reflejan la esencia de una ciudad marcada por el paso del tiempo.

Según la propuesta curatorial, el trabajo de Kohn evita tanto las postales turísticas como los registros del deterioro urbano. En sus fotografías, las marcas del tiempo se integran en una estética donde la luz, los encuadres y el tratamiento cromático crean una atmósfera de nostalgia e intimidad.

"Valparaíso ha sido fotografiado innumerables veces", comenta Muñoz, quien destaca que Kohn transforma la ciudad reconocible en un "territorio emocional". Desde esta óptica, las imágenes no solo capturan un lugar, sino que buscan recuperar las huellas de las vidas que lo habitan y convertirlas en objeto de contemplación.

La exposición también establece un diálogo con la tradición fotográfica y cinematográfica relacionada con Valparaíso, pero aporta una mirada propia que refleja la tensión entre el esplendor de su historia y la fragilidad de su presente. La nostalgia que permea las imágenes no solo evoca un pasado perdido, sino también la capacidad de la ciudad para reinventarse a través de sus habitantes.

Marcelo Kohn, nacido en Chile en 1958, es un fotógrafo autodidacta con más de 45 años de trayectoria. Su formación en fotografía analógica estuvo marcada por la experimentación en laboratorio, escenografías, efectos especiales y técnicas de truco, a las que luego sumó herramientas digitales. Su obra abarca paisajes, naturaleza muerta, desnudos y composiciones conceptuales, siempre con especial atención a la iluminación y la construcción de la imagen.

La inauguración de la exposición será este jueves a las 18 horas y estará abierta al público hasta el 27 de septiembre, de lunes a domingos de 11 a 19, en el Pabellón de las Bellas Artes de la UCA, ubicada en avenida Alicia Moreau de Justo 1300, Puerto Madero.