La tendencia de 'farmear aura' se expande entre jóvenes de Latinoamérica y Europa

LIMA — En una playa de Lima, un grupo de jóvenes se congregó recientemente para presenciar una curiosa competencia de "farmear aura", donde uno de los participantes, disfrazado de Shrek, danzaba entre imitadores de Superman, Jack Sparrow y el expresidente venezolano Nicolás Maduro. Este fenómeno, que comenzó en Brasil, ha ido ganando popularidad desde México hasta Argentina, e incluso ha llegado a España.

Durante estos eventos, dos participantes realizan gestos y bailes para obtener "puntos de aura", siendo el ganador aquel que reciba más aplausos y gritos del público. Los videos de estas competiciones se viralizan rápidamente en redes sociales, generalmente acompañados por la canción "Aura" del artista polaco Ogryzek.

El origen de la tendencia

El término "farmear aura", que apareció en TikTok en 2024, combina el concepto de "farming" de los videojuegos, que implica repetir acciones para acumular puntos, y "aura", que se refiere al carisma o respeto que se genera en los demás. Según María Paula Martínez, profesora de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes en Colombia, "farmear aura" no solo es un concepto, sino una tendencia que busca más la buena vibra que la popularidad.

Fernando Lícito, un joven peruano de 25 años, organizó tres "batallas de aura" en Lima y explicó que en estas competencias "no hay contacto físico ni insultos; simplemente se ‘farmea’ el aura. El que genere más ruido, gana". Lícito se inspiró en un video de un campeonato de "farmeo de aura" que vio en junio en Juazeiro do Norte, Brasil, y decidió replicar la idea en su país.

Durante las batallas, los participantes suelen gritar "siuuu", en referencia al famoso grito del futbolista Cristiano Ronaldo, o realizan gestos característicos, como pasar un dedo de la oreja a la barbilla, una acción popularizada por el rapero estadounidense Skrilla.

Una moda que se extiende

En pocos meses, las "batallas de aura" han recorrido el continente y cruzado el Atlántico. En Ecuador, dos jóvenes ganaron 100 dólares en el primer torneo del país; en Ciudad de México, se realizaron competencias en lugares emblemáticos como el Monumento a la Revolución, mientras que en Buenos Aires, la actividad se llevó a cabo en el Obelisco. En Chile, uno de los videos más vistos fue de una batalla en una escuela de Valdivia, y en España, se han realizado eventos en Madrid, La Coruña, Burgos y Zaragoza.

La profesora Martínez resalta que "farmear aura" ha trascendido del ámbito digital al físico, permitiendo a los adolescentes interactuar, grabar los torneos y compartirlos en redes sociales.

Seguidores y detractores

A pesar de su popularidad, estas competencias han suscitado críticas. Algunas convocatorias fueron detenidas por falta de permisos, como en Ignacio de la Llave, México, y Miraflores, Perú. En Cuiabá, el alcalde Abilio Brunini no autorizó un torneo, cuestionando el interés público. En Costa Rica, el Ministerio de Educación prohibió las "batallas de aura" en escuelas públicas, alegando que afectan la convivencia y el aprendizaje. Sin embargo, en México, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, mostró apoyo al compartir un video sobre el tema.

Un espacio para tímidos y extrovertidos

"Farmear aura" permite a los jóvenes expresar su esencia sin vergüenza, comentó Liam González, un estudiante de 20 años que participó disfrazado de Shrek. A su lado, Gonzalo Cornelio, de 19 años, vestido como Nicolás Maduro, afirmó que aunque es tímido, disfruta llamar la atención al usar disfraces. Por su parte, Isabel Vargas, una vendedora de helados de 23 años, expresó que le gusta bailar, pero prefiere observar las competencias desde la distancia.