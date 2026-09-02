Brasil logró un nuevo récord en producción de petróleo con 4,5 millones de barriles diarios

Buenos Aires, 2 septiembre (NA) — Brasil alcanzó en julio un nuevo récord de producción de petróleo, con 4,5 millones de barriles diarios, lo que representa un incremento del 13,6 % en comparación con el mismo mes de 2025 y del 0,5 % respecto a junio, según informó la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) y corroboró la Agencia Noticias Argentinas.

Este resultado superó el récord anterior, que se había establecido solo un mes antes, cuando la producción brasileña llegó a 4,47 millones de barriles diarios. Este crecimiento resalta la expansión continua de la actividad extractiva en el país.

En julio, la producción total de petróleo y gas natural alcanzó 5,85 millones de barriles de petróleo equivalente por día, según el boletín mensual de la ANP.

El incremento en la producción fue principalmente impulsado por los campos marítimos del presal, que generaron en julio 4,8 millones de barriles de petróleo equivalente diarios, lo que equivale al 82,4 % de la producción total de petróleo y gas natural de Brasil.

La producción del presal experimentó un crecimiento del 0,3 % en comparación con junio y un notable aumento del 18,2 % en relación con julio del año anterior, consolidándose como el motor principal de la expansión energética del país.

En el presal se extrajeron 3,7 millones de barriles diarios de petróleo y 173,7 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, mediante 203 pozos en operación.

Por otro lado, el Producto Interno Bruto (PIB) de Brasil se proyecta que crecerá 1,9 % en 2026, aunque con un sesgo a la baja, tras un avance del 0,5 por ciento en el segundo trimestre de este año, según la previsión de crecimiento de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP).

El mayor conglomerado empresarial del país también estima un crecimiento del PIB de 1,1 % para 2027, con un sesgo a la baja en ambos años, después de haber registrado un crecimiento de 2,3 % en 2025, según informes de Xinhua.