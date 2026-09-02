Alemania toma medidas contra Rusia tras ataque con dron y cierra su consulado en Bonn
Berlín dispuso el cierre del consulado general de Rusia en Bonn el 18 de septiembre, entre otras medidas.
FOTO: Johann Wadephul
Buenos Aires, 2 septiembre (NA) — El Gobierno de Alemania ha responsabilizado a Rusia por el intento de ataque con dron del mes pasado contra el aeropuerto de Leipzig, lo que ha llevado a la administración alemana a implementar una serie de represalias, que incluyen el cierre del consulado general ruso en Bonn, según pudo verificar la Agencia Noticias Argentinas.
Las autoridades alemanas llegaron a la conclusión de que "Rusia es responsable del ataque híbrido del 4 de agosto en Leipzig", así lo afirmó el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, en una conferencia de prensa en Berlín, donde estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul.
Alemania procederá al cierre del consulado general ruso en Bonn el 18 de septiembre y también finalizará el contrato con la Casa Rusa en Berlín, además de convocar al embajador ruso, detalló Wadephul, según informó Xinhua.
El funcionario añadió que el Gobierno está elaborando un conjunto más amplio de medidas de represalia, que incluirán la ampliación de las sanciones de la Unión Europea, restricciones de viaje y controles de ingreso más rigurosos para los ciudadanos rusos.
Lectura rápida
¿Qué medida tomó Alemania?
El cierre del consulado general de Rusia en Bonn y otras represalias.
¿Quién anunció la responsabilidad de Rusia?
El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt.
¿Cuándo cerrará el consulado?
El consulado cerrará el 18 de septiembre.
¿Qué ataque se investiga?
Un intento de ataque con dron contra el aeropuerto de Leipzig.
¿Qué otras sanciones se planean?
Ampliación de sanciones de la UE y controles de ingreso para rusos.
[Fuente: Noticias Argentinas]