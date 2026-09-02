Alemania toma medidas contra Rusia tras ataque con dron y cierra su consulado en Bonn

Buenos Aires, 2 septiembre (NA) — El Gobierno de Alemania ha responsabilizado a Rusia por el intento de ataque con dron del mes pasado contra el aeropuerto de Leipzig, lo que ha llevado a la administración alemana a implementar una serie de represalias, que incluyen el cierre del consulado general ruso en Bonn, según pudo verificar la Agencia Noticias Argentinas.

Las autoridades alemanas llegaron a la conclusión de que "Rusia es responsable del ataque híbrido del 4 de agosto en Leipzig", así lo afirmó el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, en una conferencia de prensa en Berlín, donde estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul.

Alemania procederá al cierre del consulado general ruso en Bonn el 18 de septiembre y también finalizará el contrato con la Casa Rusa en Berlín, además de convocar al embajador ruso, detalló Wadephul, según informó Xinhua.

El funcionario añadió que el Gobierno está elaborando un conjunto más amplio de medidas de represalia, que incluirán la ampliación de las sanciones de la Unión Europea, restricciones de viaje y controles de ingreso más rigurosos para los ciudadanos rusos.