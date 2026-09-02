Kaja Kallas denuncia un ataque ruso con drones como terrorismo estatal en la UE

FOTO: Kallas califica de "terrorismo patrocinado por el Estado" un supuesto plan ruso con drones

BRUSELAS — La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, calificó el miércoles un intento de ataque con un dron en un aeropuerto alemán, atribuido a Rusia, como "terrorismo patrocinado por el Estado", mientras los países del bloque consideraban su respuesta ante este acto.

El gobierno alemán había informado el martes que el intento de atentado en el aeropuerto de Leipzig/Halle ocurrió el 4 de agosto, cuando un dron cargado con explosivos fue desactivado tras ser hallado cerca de un avión de Ucrania. Este incidente fue considerado por las autoridades alemanas como un aumento significativo del peligro.

"Está claro que tiene todas las características del terrorismo patrocinado por el Estado. La pregunta es: ¿qué hacemos al respecto?", manifestó Kallas a los reporteros antes de presidir una reunión de ministros de Defensa de la UE en Irlanda.

Las acusaciones contra Moscú por parte de funcionarios occidentales han sido contundentes, señalando que el Kremlin está llevando a cabo una campaña de sabotaje destinada a desestabilizar a las naciones europeas y socavar el apoyo a Ucrania.

En respuesta a este tipo de incidentes, la Unión Europea ya se encuentra en proceso de imponer nuevas sanciones a personas relacionadas con la guerra de Rusia en Ucrania. Según Kallas, hay 1.600 casos en revisión para ser incluidos en la lista de sanciones, especialmente en relación con el complejo militar ruso.

La naturaleza del ataque y su vinculación con el Kremlin podrían llevar a Bruselas y a la OTAN a reconsiderar su enfoque. Sin embargo, los países miembros han mostrado cautela ante la posibilidad de un conflicto directo con una nación que posee armas nucleares.

Hasta ahora, la UE ha implementado casi dos docenas de paquetes de sanciones contra Rusia, abarcando a cerca de 3.000 personas y entidades, incluyendo al presidente Vladímir Putin, oligarcas cercanos a su gobierno y numerosos legisladores rusos.

Las sanciones han afectado a diversas instituciones, incluidas entidades financieras y bancos rusos, así como a una flota de barcos involucrados en el transporte ilícito de petróleo, que contribuyen al esfuerzo bélico del Kremlin. También se incluyen prohibiciones de viaje y congelaciones de activos, afectando a personas y empresas de países aliados de Rusia, como Bielorrusia, China, Irán y Corea del Norte.