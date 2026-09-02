Desaparecidos en Nepal: turistas contactan a autoridades mientras la tragedia continúa

KATMANDÚ, Nepal — Funcionarios nepalíes informaron que varios turistas reportados como desaparecidos han podido establecer contacto con las autoridades, en medio de las continuas labores de búsqueda tras las inundaciones catastróficas que han dejado al menos 1.118 fallecidos y más de 3.900 desaparecidos.

El Ministerio de Exteriores de Nepal ha comunicado que se han rescatado a 324 ciudadanos extranjeros. Aproximadamente 590 personas de 39 países continúan desaparecidas una semana después de las inundaciones que ocurrieron el 26 de agosto.

Turistas desaparecidos establecen contacto

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, anunció que el número de australianos desaparecidos ha disminuido de 43 a 38, tras confirmar que cinco de ellos se encuentran a salvo. "En medio de toda esta tragedia, estamos viendo algunas noticias positivas. Hoy se ha confirmado que otros cinco australianos están a salvo", declaró Albanese a los medios en Palau, donde asiste a una cumbre regional.

El portavoz de la Junta de Turismo de Nepal, Sunil Sharma, agregó que al menos cinco extranjeros que habían sido considerados desaparecidos se han comunicado con las autoridades mediante correo electrónico o teléfono en los últimos días.

China construye carretera de acceso para rescatistas

En la frontera china, equipos de rescate han terminado una carretera improvisada hasta el sitio del desastre en el puerto de Gyirong. La televisora estatal CCTV reportó que los operarios han estado despejando el acceso para maquinaria pesada que se utilizará en la búsqueda, ya que la carretera de acceso al lugar quedó devastada por las inundaciones.

China ha reportado 16 fallecidos y 546 desaparecidos en su última actualización del domingo.

El desastre comenzó el 26 de agosto en el Himalaya, cuando el colapso de un glaciar provocó un deslizamiento de rocas, hielo y agua de deshielo, desencadenando poderosas inundaciones que arrastraron casas, edificios y carreteras.

Algunos sobrevivientes encuentran refugio en Katmandú

Algunos sobrevivientes han huido de la devastación en busca de refugio en Katmandú, la capital de Nepal. Aproximadamente 400 personas, en su mayoría del poblado de Timure, se han alojado en el monasterio Yellow Gumba, donde lloran la pérdida de familiares y hogares.

Una de estas personas es Riya Tamang, de 21 años, quien escapó con su bebé de 10 meses cuando la riada se acercaba. "Fui la última en salir de la casa. Fue muy difícil escapar", relató. Tamang perdió a sus abuelos en el desastre y su esposo, que trabaja en Gyirong, también sobrevivió, manteniendo el contacto a través de videollamadas.

Los periodistas de The Associated Press Rod McGuirk en Melbourne y Huizhong Wu en Bangkok contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.