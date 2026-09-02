Alexander Zverev evita una sorpresiva eliminación en la primera ronda del US Open

NUEVA YORK — En un partido que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos, Alexander Zverev logró recuperarse a tiempo para evitar una sorpresiva eliminación en la primera ronda del US Open, un hecho que no ocurría desde 2003 con un primer preclasificado.

El tenista alemán se enfrentó a Lorenzo Sonego, con quien disputó un intenso encuentro que finalizó con un marcador de 6-4, 3-6, 6-7 (7), 7-5, 6-4. El partido concluyó en la madrugada del miércoles, y Zverev logró mantener su posición como cabeza de serie, un honor que nunca antes había experimentado en un torneo de Grand Slam.

A pesar de haber ganado su primer título grande en el Abierto de Francia, Zverev no había logrado aprovechar varias oportunidades para quebrar el saque de Sonego durante el partido. De hecho, estuvo al borde de convertirse en el primer jugador en caer en su debut como máximo preclasificado desde que Ivo Karlovic venció a Lleyton Hewitt en 2003 en Wimbledon.

La última vez que un primer preclasificado fue eliminado en la primera ronda del US Open fue en 1990, cuando Stefan Edberg fue superado por Alexander Volkov. Zverev finalmente logró el quiebre necesario en los momentos finales del encuentro, que duró 4 horas y 52 minutos.

Con un récord de 7-0 ante Sonego, Zverev enfrentó a un rival que había llegado al torneo con un historial de 1-9 frente a jugadores del top 10 en Grand Slams. Sin embargo, la agilidad de Sonego en la cancha le permitió devolver pelotas que, en otras ocasiones, habrían sido puntos ganadores para Zverev, quien terminó con un bajo porcentaje de 5 de 22 en puntos de quiebre durante el partido.