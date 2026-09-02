Apple adopta el nombre de 'Lago América' en sus mapas tras orden de Trump

Apple realizó un cambio significativo en su servicio de mapas al adoptar el nombre de Lago América en lugar de Lago Ontario, siguiendo un decreto del presidente Donald Trump. Esta decisión se hizo efectiva menos de una semana después de que Trump firmara la orden ejecutiva el 27 de agosto.

Los usuarios de Apple Maps en los Estados Unidos comenzaron a notar el cambio, mientras que los usuarios en Canadá continuaron viendo el nombre original. El decreto otorga un plazo de 30 días al Departamento del Interior para actualizar el nombre en los registros geográficos oficiales de EE.UU.

La orden de Trump menciona que el cambio busca reconocer la importancia económica del lago, indicando: "En reconocimiento a este floreciente recurso económico y su crítica importancia para la economía y la gente de nuestra nación, estoy dirigiendo que el lago sea oficialmente renombrado como Lago América".

Este movimiento ha intensificado las tensiones entre Estados Unidos y Canadá, especialmente después de que las conversaciones comerciales entre ambos países se complicaran. Apple no ofreció comentarios sobre la situación, mientras que Google Maps justificó su decisión al señalar que actualiza los nombres según fuentes oficiales del gobierno.

En contraste, MapQuest decidió no cambiar el nombre de Lago Ontario en sus mapas, argumentando que prefiere mantener el nombre familiar para sus usuarios. Este desacuerdo ha llevado a un aumento notable en la popularidad de la aplicación de MapQuest, que ha escalado a la primera posición en la App Store de EE.UU.

El cambio de nombre también recuerda un evento previo, cuando Apple y Google cambiaron el nombre del Golfo de México a Golfo de América tras otra orden de Trump el año anterior.