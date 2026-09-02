NASA y SpaceX retrasan el lanzamiento de Crew-13 por una fuga en la nave Dragon

NASA y SpaceX anunciaron el retraso del lanzamiento de Crew-13 hacia la Estación Espacial Internacional debido a una fuga de oxidante en el sistema de propulsión de la nave Dragon. Este problema fue detectado durante los procesos rutinarios de preparación para el vuelo, lo que llevó a los ingenieros a investigar la situación antes de que la tripulación de cuatro personas inicie su viaje.

El oxidante es un componente químico esencial que permite que el combustible se queme en el sistema de propulsión de un cohete o nave espacial, siendo crucial para la maniobrabilidad del vehículo. Tras el hallazgo, los equipos de NASA y SpaceX comenzaron a realizar pruebas adicionales y revisar los datos de la nave. Cualquier reparación o trabajo necesario se completará antes de que la Dragon sea autorizada a volar. Hasta el momento, NASA no ha comunicado una nueva fecha de lanzamiento.

Cuatro astronautas se unirán a la Expedición 75

Los astronautas de NASA, Jessica Watkins y Luke Delaney, asumirán los roles de comandante y piloto de Crew-13, respectivamente. Junto a ellos viajarán el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense), Joshua Kutryk, y el cosmonauta de Roscosmos, Sergey Teteryatnikov, quienes actuarán como especialistas de la misión.

Una vez que la tripulación llegue a la Estación Espacial Internacional, se integrarán a la Expedición 75, el equipo de larga duración de la estación encargado de llevar a cabo investigaciones, mantenimiento y otras operaciones en el laboratorio orbital.

Alrededor de dos semanas antes del vuelo, los astronautas de Crew-13 comenzarán un período de cuarentena en el Centro Espacial Johnson de NASA en Houston. Esta medida busca reducir el riesgo de que los miembros de la tripulación se enfermen poco antes de su viaje al espacio.

Crew-13 se lanzará en Falcon 9

Cuando la misión obtenga la autorización para proceder, Crew-13 viajará a bordo de la nave Dragon de SpaceX, diseñada para transportar astronautas hacia y desde la órbita. La Dragon será lanzada en un cohete Falcon 9 desde el Complejo de Lanzamiento 40 en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, Florida. NASA y SpaceX anunciarán una nueva fecha de lanzamiento una vez que se hayan completado las pruebas, revisiones de datos y cualquier trabajo necesario en la nave.