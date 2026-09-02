AfterQuery, la startup que se convirtió en unicornio más rápido de Y Combinator, alcanza los 3.2 mil millones

FOTO: AfterQuery, la startup que se convirtió en unicornio más rápido de Y Combinator

AfterQuery, una startup dedicada al entrenamiento de datos para inteligencia artificial, alcanzó una valoración de $3.2 mil millones tras una reciente ronda de financiamiento. Este impresionante crecimiento se produjo apenas cinco meses después de haber anunciado una ronda de inversión de $30 millones, que la valoró en $300 millones en abril.

Este incremento de más de diez veces en menos de seis meses marca un hito en la historia de Y Combinator, según Gustaf Alströmer, socio de la aceleradora, quien destacó que se trata del crecimiento más rápido desde el lanzamiento hasta convertirse en unicornio en la historia del programa. Los fundadores de AfterQuery, de 22 y 23 años, formaron parte de la cohorte de invierno de 2025 de Y Combinator, hace apenas 18 meses.

En abril, la startup con sede en San Francisco anunció que había alcanzado una tasa de ingresos anualizada de $100 millones y que trabajaba con importantes laboratorios. Entre sus clientes se encuentran nombres destacados como Nvidia, Legora y el laboratorio de IA coreano Motif Technologies.

AfterQuery se alinea con la nueva generación de startups que siguen los pasos de Mercor y Scale, utilizando profesionales del conocimiento, como médicos y abogados, para realizar el entrenamiento de modelos. Sin embargo, en lugar de centrarse únicamente en la precisión de las respuestas, AfterQuery entrena modelos y agentes para que trabajen como lo harían los profesionales al completar tareas, un proceso que la empresa describe como "codificar los patrones, decisiones y razonamientos de los mejores profesionales del mundo".

La noticia fue reportada inicialmente por Forbes. Hasta el momento, AfterQuery no ha podido ser contactada para realizar comentarios adicionales.