Perú interrumpe lazos diplomáticos con Irán por su impacto en la estabilidad del Medio Oriente

LIMA (AP) — El gobierno de Perú anunció el martes su decisión de romper relaciones diplomáticas con Irán, argumentando que las acciones de este país "amenazan la estabilidad" en Oriente Medio y afectan gravemente la paz y la seguridad internacionales.

Según un comunicado emitido por la cancillería peruana, la ruptura fue formalizada a través de una nota diplomática enviada a la embajada de Irán en Ecuador, que actúa como misión concurrente ante Perú. Sin embargo, se aclaró que las relaciones consulares seguirán vigentes.

La decisión de Perú se fundamenta en la observación de la "represión de manifestaciones pacíficas", así como en las restricciones a la libertad de prensa, la discriminación hacia mujeres y niñas, y la "persecución de opositores políticos" en Irán.

Las relaciones diplomáticas entre ambos países datan de 1973. En 2025, el intercambio comercial alcanzó los 1,3 millones de dólares, con exportaciones peruanas que incluían vacunas veterinarias y colorantes de achiote, mientras que las importaciones se centraban en reactivos de laboratorio, uvas secas y dátiles.

Además, Perú ha expresado su preocupación por las restricciones y la "disrupción del comercio internacional" en el estrecho de Ormuz desde marzo. Este hecho, según el comunicado, infringe la libertad de navegación y el derecho de paso por los estrechos destinados al tránsito marítimo internacional, lo que pone en riesgo la seguridad de la navegación, la protección de la vida humana y la preservación del medio marino. También se señaló que estas acciones podrían tener repercusiones sobre los precios de la energía y la estabilidad de las cadenas de suministro globales.

Por otro lado, Lima acusó a Teherán de impedir el acceso de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica a sus instalaciones nucleares, complicando así la verificación necesaria para prevenir la producción de armas nucleares.