El cambio climático intensifica desastres en el Himalaya, como el reciente en Nepal

FOTO: A medida que el cambio climático calienta el Himalaya, desastres como el de Nepal son más frecuentes

KATMANDÚ, Nepal — La semana pasada, un torrente de agua, rocas y lodo devastó un remoto pueblo en Nepal, llevando a Pema Tamang y a sus vecinos a buscar refugio en un santuario budista que había sido restaurado tras el terremoto de 2015.

Los abruptos relieves del Himalaya, que ya son propensos a los terremotos, están experimentando un aumento en la frecuencia de inundaciones repentinas a medida que los glaciares se derriten, alterando los cauces de los ríos a un ritmo alarmante. Los habitantes enfrentan el desafío de reconstruir sus vidas entre un desastre y otro, lo que plantea serias dudas sobre la capacidad de sus comunidades para adaptarse al acelerado cambio climático.

"El año pasado logramos reconstruir la estupa que había sido destruida por el terremoto", relató Tamang a la prensa, desde un refugio improvisado en un monasterio de Katmandú. "Refugiarnos allí fue lo que nos salvó de las inundaciones".

Las inundaciones del 26 de agosto en Nepal y en la vecina China han causado más de 1.000 muertes y miles de desaparecidos, con muchos temores de que cientos se encuentren atrapados en túneles de proyectos hidroeléctricos. Este evento catastrófico se desató tras el colapso de rocas y hielo glaciar que inundó varios ríos en la región.

Aunque los científicos advierten que es prematuro vincular directamente estos desastres al calentamiento global, el aumento de las temperaturas debido a la quema de combustibles fósiles incrementa la probabilidad de que ocurran tales calamidades, especialmente en el Himalaya, que se calienta a un ritmo más acelerado que otras áreas del mundo.

"El cambio climático ha sido un factor crítico en el Hindu Kush Himalaya, provocando desastres complejos que han impactado gravemente a las comunidades y sus economías", comentó Saswata Sanyal, experto en resiliencia ante riesgos de desastres del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas en Katmandú.

El calentamiento global está intensificando los peligros interrelacionados en la región. Temperaturas más altas provocan el deshielo de los glaciares, lo que a su vez causa deslizamientos de tierra, avalanchas e inundaciones. Un solo evento puede desencadenar otro, como una avalancha que represaría un río y luego liberara agua de manera repentina. Las lluvias intensas tras un desastre inicial solo agravan la situación.

Las inundaciones repentinas del año pasado en Nepal causaron la muerte de nueve personas y pérdidas millonarias. Eventos como las crecidas de Kedarnath en 2013, el desastre de Chamoli en 2021 y la inundación por el vaciamiento del lago glaciar South Lhonak en 2023 han dejado un saldo de miles de muertes y daños significativos.

Sanyal observó que la población de Nepal aún se recuperaba de las inundaciones del año pasado "y antes de que pudieran adaptarse completamente, llegó la siguiente".

La región del Hindu Kush Himalaya se extiende por partes de Afgahnistán, Pakistán, India, Nepal, Bután, Bangladesh, Myanmar y China, y alberga la mayor concentración de hielo fuera de las regiones polares. Los sistemas fluviales que nacen en estas montañas son vitales para casi 2.000 millones de personas.

Desde el año 2000, la pérdida de hielo glaciar ha aumentado drásticamente, según informes del grupo intergubernamental de investigación climática. Además, el deshielo del permafrost, el suelo que ha permanecido congelado, representa otro riesgo, debilitando las laderas montañosas.

Las imágenes satelitales de la reciente catástrofe indican que una gran masa de roca y hielo se deslizó a un valle inferior, generando una ola de agua y lodo que arrasó comunidades situadas a kilómetros río abajo.

Desafíos de adaptación en las montañas

Expertos climáticos advierten que en ciertas áreas el riesgo puede volverse tan elevado que la reconstrucción no será viable, obligando a los residentes a reubicarse. El cambio climático también complica los esfuerzos de desarrollo en la región, afectando la construcción de infraestructuras como carreteras y plantas hidroeléctricas.

"En algunos lugares hemos superado el umbral de adaptación", aseguró Manjeet Dhakal, experto nepalí en políticas climáticas. Cuando un terremoto destruye una vivienda, es posible recuperar pertenencias. Sin embargo, una inundación catastrófica puede arrasar no solo la casa, sino también el terreno, las carreteras, los sistemas de agua, escuelas y electricidad. Cualquier futuro reasentamiento debe considerar los riesgos climáticos desde el inicio", añadió.

Las consecuencias pueden atenuarse mediante normativas más estrictas de uso del suelo, evaluaciones más rigurosas antes de aprobar infraestructuras, un monitoreo transfronterizo más efectivo y sistemas de alerta temprana.

A pesar de ello, Sanyal subrayó que, de las 670.000 personas que recibieron alertas de texto sobre las inundaciones del 26 de agosto, muchas eran visitantes o trabajadores migrantes que no hablaban nepalí, y otros minimizaron el riesgo. Algunos sistemas de medición de ríos se vieron superados o destruidos.

Chanda Lal Chitrakar, un residente de Nuwakot, de 62 años, admitió que ignoró las advertencias. Cuando el agua comenzó a subir, corrió hacia una zona más alta para salvarse.

Desigualdades en la crisis climática

Las alertas deben ofrecer información más clara sobre qué acciones deben tomarse, sugirió Sanyal. También abogó por priorizar el desarrollo en áreas menos vulnerables y tener en cuenta el conocimiento de las comunidades indígenas en la planificación de desastres.

A pesar de haber contribuido con menos del 0,1% de los gases de efecto invernadero responsables del calentamiento global, Nepal enfrenta severas consecuencias. "Deberíamos responsabilizar a quienes han causado el aumento de la temperatura global y se han beneficiado de la economía de los combustibles fósiles", afirmó Dhakal. "Podemos usar este devastador ejemplo como un llamado a la acción para reducir urgentemente las emisiones de carbono".

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Esta historia fue reportada por Arasu desde Bengaluru, India.

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