Explosión en Augsburg, Alemania, causa heridos y activa respuesta policial
Una explosión en Augsburg, Alemania, dejó varios heridos y generó una rápida respuesta de la policía, que interrumpió el tráfico y el transporte público en la zona.
FOTO: Explosión cerca de estación de tren en Alemania deja varios heridos y moviliza a la policía
BERLÍN — La policía atendió el miércoles una explosión ocurrida en las cercanías de la estación de trenes de Augsburg, al sur de Alemania, según informó la agencia de noticias dpa.
Las autoridades confirmaron que un objeto no identificado estalló en el pasadizo de un edificio, resultando en lesiones leves para varias personas. Además, se reportaron daños en varias ventanas de los edificios aledaños.
El tráfico vehicular y el transporte público en los alrededores de la estación se vieron interrumpidos, mientras que se implementaron restricciones dentro de la propia estación de trenes.
Hasta el momento, no se ha proporcionado información adicional sobre las circunstancias de la explosión.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Augsburg?
Una explosión tuvo lugar cerca de la estación de trenes de Augsburg, causando varios heridos.
¿Quién respondió al incidente?
La policía de Augsburg fue la encargada de atender la situación tras la explosión.
¿Cuándo sucedió la explosión?
El incidente se reportó el miércoles en horas de la mañana.
¿Dónde ocurrió la explosión?
La explosión se produjo en un pasadizo de un edificio cercano a la estación de trenes de Augsburg.
¿Cómo afectó a la zona?
Se interrumpió el tráfico y el transporte público en la zona, además de restricciones dentro de la estación de trenes.
[Fuente: AP]