Explosión en Augsburg, Alemania, causa heridos y activa respuesta policial

FOTO: Explosión cerca de estación de tren en Alemania deja varios heridos y moviliza a la policía

BERLÍN — La policía atendió el miércoles una explosión ocurrida en las cercanías de la estación de trenes de Augsburg, al sur de Alemania, según informó la agencia de noticias dpa.

Las autoridades confirmaron que un objeto no identificado estalló en el pasadizo de un edificio, resultando en lesiones leves para varias personas. Además, se reportaron daños en varias ventanas de los edificios aledaños.

El tráfico vehicular y el transporte público en los alrededores de la estación se vieron interrumpidos, mientras que se implementaron restricciones dentro de la propia estación de trenes.

Hasta el momento, no se ha proporcionado información adicional sobre las circunstancias de la explosión.