Teherán intensifica ataques aéreos contra aliados de EE.UU. en el Golfo Pérsico

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos — En las primeras horas del miércoles, Bahrein logró interceptar un ataque aéreo proveniente de Irán, mientras las hostilidades en la región del Golfo Pérsico se intensifican tras las amenazas del presidente Donald Trump de aumentar los ataques militares. Teherán ha dirigido sus misiles contra aliados de Estados Unidos, desafiando las advertencias del mandatario estadounidense.

Las fuerzas armadas de Bahrein, que alberga una significativa base naval estadounidense, informaron que sus sistemas de defensa antiaérea neutralizaron el fuego entrante. En su comunicado, acusaron a Irán de llevar a cabo "ataques dirigidos contra civiles".

Desde el fin de semana, los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán se han intensificado tras un ataque estadounidense que destruyó lanzacohetes iraníes en una isla en el estrecho de Ormuz. En respuesta, Teherán disparó misiles hacia bases estadounidenses en Jordania, aunque estos fueron interceptados.

Este recrudecimiento de la violencia podría reavivar un conflicto que ya lleva siete meses, generando un aumento en los precios del petróleo y complicando la situación económica global, además de presentar crecientes desafíos políticos para el Partido Republicano de Trump en el contexto de las elecciones legislativas de noviembre.

El precio del crudo Brent, el estándar internacional, superó los 95 dólares, lo que representa un incremento de más del 30% desde el inicio del conflicto.

Antes de los ataques matutinos en Bahrein, Irán había lanzado misiles hacia Jordania y enviado drones a Kuwait, todos interceptados. Emiratos Árabes Unidos también reportó la interceptación de un dron iraní que ingresaba a sus aguas el lunes.

El Comando Central de Estados Unidos completó recientemente su ofensiva contra objetivos militares iraníes, que incluían instalaciones de defensa aérea y activos marítimos. Sin embargo, según informes de medios iraníes, un ataque estadounidense alcanzó una vivienda donde se celebraba una boda, resultando en la muerte de al menos cinco personas, incluido un niño, y dejando a 68 heridos. El ejército estadounidense, por su parte, afirmó que no ataca a civiles.

Durante el mes de tregua previo a estos enfrentamientos, Washington aumentó la presión económica sobre Teherán, que enfrenta una inflación galopante, un crecimiento negativo y una moneda en crisis, mientras busca concesiones para mantener abierto el tránsito en el estrecho de Ormuz.

Aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial transita por esta vía estratégica, que fue casi completamente bloqueada tras los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán el 28 de febrero. A pesar de los anuncios de Washington sobre la apertura del estrecho, solo un número limitado de barcos navega a diario, mientras Irán continúa atacando embarcaciones regularmente.

En sus recientes declaraciones, Trump manifestó que no forzará a Irán a negociar y que prefiere la situación actual, con un control casi total del estrecho de Ormuz y la economía iraní en crisis. "¿Cuándo se van a levantar los iraníes y a luchar?", cuestionó el mandatario en redes sociales.