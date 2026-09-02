Un estudio revela que el exceso de café podría debilitar los huesos en mujeres mayores

Un reciente estudio realizado por investigadores de Flinders University ha puesto de manifiesto la relación entre el consumo de café y té con la salud ósea en mujeres mayores. A lo largo de diez años, se siguió a casi 10,000 mujeres de 65 años o más, analizando sus hábitos de bebida y cómo estos afectaban la densidad mineral ósea (DMO), un indicador clave para evaluar el riesgo de osteoporosis.

La osteoporosis es un problema de salud significativo a nivel mundial, afectando a aproximadamente una de cada tres mujeres mayores de 50 años y causando millones de fracturas anualmente. Con miles de millones de personas consumiendo café y té a diario, incluso pequeños efectos sobre la salud ósea pueden tener implicaciones amplias. Estudios previos han mostrado resultados variados, y pocos han seguido a participantes durante períodos tan prolongados.

Estudio de café, té y densidad ósea

Los investigadores utilizaron datos del Estudio de Fracturas Osteoporóticas, donde se evaluaron repetidamente los hábitos de bebida de las participantes y se midió la DMO en la cadera y el cuello femoral, áreas críticas para el riesgo de fracturas. Durante la década de estudio, las mujeres informaron regularmente sobre su consumo de café y té, y se aplicaron métodos de imagen avanzada para monitorizar los cambios en su densidad ósea.

Los resultados indicaron que las mujeres que consumieron té tuvieron una DMO en la cadera ligeramente superior en comparación con aquellas que no lo hicieron. Aunque la diferencia fue pequeña, fue estadísticamente significativa y podría tener relevancia en poblaciones grandes.

El Profesor Asociado Enwu Liu de la Facultad de Medicina y Salud Pública expresó: "Incluso pequeñas mejoras en la densidad ósea pueden traducirse en menos fracturas en grupos grandes".

Consumo elevado de café vinculado a menor densidad ósea

El café mostró un patrón más complejo. Un consumo moderado, de aproximadamente dos a tres tazas diarias, no se asoció a daños en la salud ósea. Sin embargo, las mujeres que consumieron más de cinco tazas al día presentaron una menor DMO, lo que sugiere que un consumo muy elevado de café podría tener efectos negativos.

Además, la relación también pareció variar dependiendo de otros factores de salud y estilo de vida. Las mujeres con un mayor consumo de alcohol a lo largo de su vida experimentaron efectos negativos más fuertes asociados con el café, mientras que los beneficios del té fueron más pronunciados en mujeres con obesidad.

Beneficios potenciales del té diario

El coautor del estudio, Ryan Liu, sugirió que los compuestos llamados catequinas, presentes en el té, podrían promover la formación ósea y ralentizar su descomposición. "El contenido de cafeína del café, por el contrario, ha demostrado interferir con la absorción de calcio y el metabolismo óseo, aunque estos efectos son pequeños y pueden compensarse agregando leche", agregó.

El Profesor Asociado Enwu Liu concluyó que los hallazgos sugieren que el consumo regular de té podría ser una forma sencilla de apoyar la salud ósea en la vida posterior. "Si bien el consumo moderado de café parece seguro, un consumo muy elevado puede no ser ideal, especialmente para las mujeres que consumen alcohol".

Los investigadores enfatizaron que las diferencias observadas fueron modestas. Aunque los hallazgos fueron estadísticamente significativos, no fueron lo suficientemente grandes como para justificar cambios drásticos en los hábitos diarios de las personas. "Nuestros resultados no significan que deban dejar de beber café o empezar a consumir té en grandes cantidades", aclaró el Profesor Liu. "Pero sugieren que un consumo moderado de té podría ser una manera simple de apoyar la salud ósea, y que un alto consumo de café podría no ser ideal, especialmente para mujeres que beben alcohol".

El estudio titulado 'Asociación Longitudinal del Consumo de Café y Té con la Densidad Mineral Ósea en Mujeres Mayores: Un Análisis de Medidas Repetidas a 10 Años en el Estudio de Fracturas Osteoporóticas', fue publicado en la revista Nutrients.

Agradecimientos: La financiación para el estudio SOF provino del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento (NIA) y el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel (NIAMS), respaldado por subvenciones (AG05407, AR35582, AG05394, AR35584 y AR35583).