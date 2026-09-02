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Celine y Zavier: un romance entre el amor y el crimen en Chicago

La nueva novela de Ediciones B presenta un intrigante romance entre un vampiro y una detective en un Chicago lleno de crímenes.

02/09/2026 | 06:00Redacción Cadena 3

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Celine y Zavier: un romance entre el amor y el crimen en Chicago

FOTO: Celine y Zavier: un romance entre el amor y el crimen en Chicago

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En la oscura y vibrante ciudad de Chicago, la detective Celine Brennan se enfrenta a un caso que la ha llevado al límite: un asesino en serie que ha logrado eludir a la policía. Pero la trama se complica cuando entra en escena Zavier Lockwood, un vampiro de trescientos años que ha hecho de eliminar a la escoria de la ciudad su pasatiempo favorito. Sin embargo, su interés por Celine transforma su vida en un torbellino de emociones y peligros.

A medida que ambos personajes se cruzan, se dan cuenta de que hay un oscuro secreto detrás de los crímenes que asolan la ciudad. La relación entre Celine y Zavier se convierte en un juego de seducción y desconfianza, donde el amor se entrelaza con el misterio. La novela, que combina elementos de la romántica y la erótica, invita a los lectores a explorar la complejidad de un amor que desafía las normas y la moralidad.

La obra, publicada por Ediciones B en 2026, se inscribe en un género que ha ganado popularidad en los últimos años, donde lo sobrenatural se encuentra con la realidad. La narrativa de la autora, que mezcla el suspenso con la pasión, ofrece una mirada fresca sobre las relaciones interpersonales en un contexto de peligro constante.

Hoy en día, la figura del vampiro ha evolucionado, y Zavier representa esa dualidad entre el deseo y la oscuridad. La novela no solo entretiene, sino que también plantea preguntas sobre la naturaleza del amor y la moralidad en situaciones extremas. La conexión entre Celine y Zavier es un reflejo de las luchas internas que todos enfrentamos, lo que hace que esta historia resuene con los lectores contemporáneos.

En definitiva, esta obra es una invitación a explorar un mundo donde el amor y el crimen coexisten, y donde cada página revela un nuevo giro en la trama. La complejidad de los personajes y la intriga que rodea su relación hacen de esta novela una lectura imprescindible para los amantes del género.

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