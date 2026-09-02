Carguero turco se hunde frente a Estambul: autoridades buscan a 10 tripulantes desaparecidos

ESTAMBUL — Un buque de carga turco, el Tugberk Imamoglu, se hundió el miércoles por la mañana tras colisionar con un petrolero en la costa de Estambul, según informaron las autoridades locales. La embarcación contaba con 10 tripulantes a bordo en el momento del incidente.

Los equipos de rescate han recuperado un bote salvavidas y otros restos de la embarcación, pero no se ha hallado rastro alguno de los miembros de la tripulación. La Dirección General de Asuntos Marítimos emitió un comunicado en el que se detalló que el hundimiento ocurrió rápidamente, en un lapso de apenas 11 minutos. El ministro de Transporte, Abdulkadir Uraloglu, confirmó que "hay 10 marinos a bordo, incluido el capitán, y todos son turcos". Hasta el momento, no se ha encontrado a ningún sobreviviente.

La colisión tuvo lugar en el mar de Mármara alrededor de las 3 de la mañana, cuando el Tugberk Imamoglu chocó contra el petrolero Alsu, también de bandera turca. Se activó una señal de emergencia desde el buque de carga y la primera embarcación de rescate arribó al lugar a las 4:10 de la mañana.

El buque de carga, que transportaba bobinas de acero, se encontraba navegando desde el puerto mediterráneo de Iskenderun hacia Eregli, en el mar Negro. Por su parte, el Alsu navegaba desde Kocaeli hacia Aliaga, en la costa del Egeo.

Las autoridades han desplegado dos helicópteros y 12 embarcaciones de búsqueda y rescate para localizar a los tripulantes desaparecidos. Sin embargo, la agencia marítima indicó que se cree que el Tugberk Imamoglu se hundió debido a que no respondió a ninguna llamada y los teléfonos móviles de los miembros de la tripulación no estaban operativos.

Este trágico evento ocurre en medio de un operativo de rescate por otro incidente marítimo: el hundimiento de un ferry de pasajeros frente a la costa de Chipre el pasado domingo, que dejó ocho muertos y 20 desaparecidos.

Los estrechos turcos, el Bósforo y los Dardanelos, son algunas de las rutas marítimas más concurridas del mundo, con cientos de miles de embarcaciones que cruzan anualmente entre los mares Mediterráneo y Negro.