El brote de ébola en Congo supera las 3.000 muertes en medio de un avance alarmante
Más de 3.000 personas han fallecido a causa del brote de ébola en la República Democrática del Congo, que ha registrado más de 6.100 casos confirmados desde su declaración en mayo.
FOTO: Muertes por el brote de ébola en Congo superan las 3.000
BUNIA, República Democrática del Congo (AP) — Más de 3.000 personas han perdido la vida debido al brote de ébola en la República Democrática del Congo, según informes del gobierno, que indican que hay más de 6.100 casos confirmados. La enfermedad se está propagando a una velocidad alarmante, superando los esfuerzos por rastrearla y controlarla.
Los datos proporcionados por el Ministerio de Salud de Congo revelan que el brote ha contabilizado 6.186 casos confirmados y 3.007 fallecimientos desde que se declaró a mediados de mayo. Este brote se ha convertido en el más rápido de la historia de la enfermedad.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
Lectura rápida
¿Qué ha sucedido en el Congo?
Un brote de ébola ha provocado más de 3.000 muertes y más de 6.100 casos confirmados.
¿Quién reportó estos datos?
Los datos fueron proporcionados por el Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo.
¿Cuándo se declaró el brote?
El brote fue declarado a mediados de mayo de este año.
¿Dónde se concentra el brote?
El brote se está propagando en la República Democrática del Congo, particularmente en la región de Bunia.
¿Por qué es alarmante este brote?
La velocidad de propagación del ébola supera los esfuerzos por rastrearlo y contenerlo.
[Fuente: AP]