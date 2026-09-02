En vivo

Radioinforme 3

Miguel Clariá

Argentina

En vivo

Radioinforme 3

Hernán, Sergio y Luis

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Vamos viendo

Fernando Genesir

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

El brote de ébola en Congo supera las 3.000 muertes en medio de un avance alarmante

Más de 3.000 personas han fallecido a causa del brote de ébola en la República Democrática del Congo, que ha registrado más de 6.100 casos confirmados desde su declaración en mayo.

02/09/2026 | 05:23Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Muertes por el brote de ébola en Congo superan las 3.000

FOTO: Muertes por el brote de ébola en Congo superan las 3.000

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

BUNIA, República Democrática del Congo (AP) — Más de 3.000 personas han perdido la vida debido al brote de ébola en la República Democrática del Congo, según informes del gobierno, que indican que hay más de 6.100 casos confirmados. La enfermedad se está propagando a una velocidad alarmante, superando los esfuerzos por rastrearla y controlarla.

Los datos proporcionados por el Ministerio de Salud de Congo revelan que el brote ha contabilizado 6.186 casos confirmados y 3.007 fallecimientos desde que se declaró a mediados de mayo. Este brote se ha convertido en el más rápido de la historia de la enfermedad.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Lectura rápida

¿Qué ha sucedido en el Congo?
Un brote de ébola ha provocado más de 3.000 muertes y más de 6.100 casos confirmados.

¿Quién reportó estos datos?
Los datos fueron proporcionados por el Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo.

¿Cuándo se declaró el brote?
El brote fue declarado a mediados de mayo de este año.

¿Dónde se concentra el brote?
El brote se está propagando en la República Democrática del Congo, particularmente en la región de Bunia.

¿Por qué es alarmante este brote?
La velocidad de propagación del ébola supera los esfuerzos por rastrearlo y contenerlo.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf