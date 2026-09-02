Google lanza actualización de Android para combatir mareos y mejorar accesibilidad

El 1 de septiembre de 2026, Google anunció el lanzamiento de cinco nuevas actualizaciones para su sistema operativo Android, diseñadas para hacer que los teléfonos sean más accesibles, útiles y personalizados. Estas mejoras fueron detalladas en un blog post y están disponibles para usuarios de Android 17.

Entre las novedades, destaca Motion Assist, una función destinada a ayudar a las personas que sufren de mareos al usar sus dispositivos en vehículos en movimiento. Este sistema añade una burbuja de superposición en la pantalla que se mueve en respuesta al movimiento del vehículo, reduciendo la desconexión entre lo que los usuarios ven en sus pantallas y lo que sienten sus cuerpos.

Aunque esta idea no es completamente nueva, ya que Apple introdujo una función similar llamada Vehicle Motion Cues en 2024, la implementación de Google busca mejorar la experiencia del usuario en situaciones de movimiento.

La función puede ser configurada para activarse automáticamente, añadirse a los ajustes rápidos y personalizar la forma, color y transparencia de la burbuja. Según Google, esta característica es accesible para todos los usuarios de Android 17.

Otra de las actualizaciones es Guided Vision, diseñada para usuarios ciegos o con baja visión. Esta función combina la cámara del teléfono con Gemini para ayudar en tareas como leer etiquetas pequeñas en alimentos, visualizar menús en restaurantes oscuros o identificar objetos en el hogar.

Guided Vision también proporciona orientación por voz cuando la cámara no está correctamente posicionada, indicando a los usuarios que deben mover el teléfono, cambiar de ángulo o centrar un objeto. Esta función estará disponible para teléfonos que ejecuten Android 9 y versiones posteriores en países donde Gemini esté disponible.

Además, se introducirá una nueva sección en Find Hub llamada "elementos recordados", donde los usuarios podrán indicar a Gemini dónde han guardado objetos importantes. Por ejemplo, un usuario podría informar que dejó su pasaporte en un cajón de la habitación, y Gemini podrá guardar esa información en Find Hub. También se puede adjuntar una foto para facilitar la identificación del objeto más tarde.

Google también añadió una integración de Google Keep en Google Messages, permitiendo a las personas compartir y editar listas de compras, notas de vacaciones y otra información directamente dentro de una conversación.

Por último, Google Messages recibirá más opciones de personalización, permitiendo a los usuarios personalizar chats individuales con fondos, fotos y colores, asegurando que las burbujas de texto coincidan automáticamente. Esta función es similar a una característica que Apple añadió a Messages el año pasado.