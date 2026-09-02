Trágico accidente en el Sinaí deja al menos 22 muertos y 28 heridos

FOTO: Al menos 22 muertos tras choque de autobús en la península del Sinaí, Egipto

EL CAIRO, Egipto — Al menos 22 personas, entre las que se encontraban egipcios y jordanos, perdieron la vida el miércoles en un accidente de autobús en la península del Sinaí, según informaron las autoridades de ambos países. Además, 28 personas resultaron heridas en el siniestro.

El accidente tuvo lugar en una carretera que conecta los complejos turísticos de Dahab y Nuweiba, en la provincia de Sinaí del Sur, según un comunicado del Ministerio de Salud egipcio.

Para atender la emergencia, se movilizaron 20 ambulancias que trasladaron a los fallecidos y heridos a hospitales cercanos. Sin embargo, el comunicado no especificó más detalles sobre la nacionalidad de los afectados.

El Ministerio de Exteriores de Jordania confirmó que entre las víctimas había ciudadanos jordanos, aunque no precisó un número exacto. Según la cadena pública Al-Mamlaka, con sede en Amán, al menos 10 jordanos perdieron la vida en el accidente, que ocurrió mientras el autobús se dirigía a Amán desde El Cairo.

El Ministerio de Salud egipcio no ofreció detalles sobre la causa del accidente, pero la prensa local reportó que el autobús volcó tras reventar uno de sus neumáticos.

Los accidentes de tránsito son una preocupación constante en Egipto, donde se registran miles de muertes anualmente. Factores como el exceso de velocidad, el mal estado de las carreteras y el escaso cumplimiento de las normas de tráfico son las principales causas detrás de la mayoría de los siniestros.

Este trágico evento se suma a otros incidentes recientes, como el ocurrido en enero, donde 21 personas fallecieron y 16 resultaron heridas en una colisión masiva que involucró a varios vehículos en una carretera cercana a la provincia de Beni Suef.