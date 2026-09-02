Herman Krause regresa a Argentina con sus hijos tras un prolongado conflicto en Brasil

Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) -- Herman Krause logró regresar a la Argentina con sus hijos tras una autorización de Brasil luego de que su ex esposa, Juliana Magalhanes Da Rosa, se los haya llevado de manera ilegal al país vecino, donde estuvieron ocultos y retenidos durante dos años.

El calvario de Herman comenzó a mediados de 2024 cuando Da Rosa cruzó de manera ilegal a Brasil con sus hijos Mateus y Paco en el baúl de un taxi. Durante meses el hombre no logró saber dónde estaban los niños y hasta Interpol emitió un alerta amarilla para lograr dar con los pequeños.

Luego de meses de angustia, pudo establecer que los chicos estaban bien, por lo que comenzó la travesía en Brasil, que empezó a tener resultados positivos en el último lapso de tiempo.

Semanas atrás la Justicia de Brasil le otorgó la tenencia provisoria y en los últimos días el segundo tribunal confirmó la sentencia del primer juez, por lo que logró lo que tanto deseaba, volver a la Argentina con sus hijos.

"Volvimos el miércoles 26 de agosto por la noche y ahora los chicos vuelven a estar en órbita de familia argentina", expresó Herman en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.

Se espera que en las próximas horas se reúna con sus abogadas para hacer la presentación en el Juzgado de La Plata, donde allí se definirá la situación de los niños y sus evaluaciones.

"La otra parte (su ex esposa) presentó diversas apelaciones en Brasil, por lo que sigue la causa allá, pero nos permitieron regresar. En mi poco conocimiento, no creo que cambien su decisión", aclaró.

Como parte del proceso, Herman le comentó a este medio que, cuando la Justicia lo permita, pedirá la tenencia total y no la compartida: "Así era como estaba antes de que los saque del país, pero no quiero que vuelva a ocurrir lo que pasó hace dos años".

Acerca de cómo se encuentran Mateus y Paco, comentó: "Están muy bien, mejor de lo que esperaba. Aunque fue largo, sirvió el proceso de dos meses allá para reencontrarnos porque durante años les llenaron la cabeza y tuvieron, prácticamente, que conocerme de nuevo".

Un dato de importancia que destacó es que los chicos ya están yendo a la escuela: "El jueves fuimos a conocer la escuela, empezaron el viernes y súper bien, están muy contentos".