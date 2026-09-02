Irán lanza ataques aéreos contra bases estadounidenses en Jordania, Kuwait y Bahréin

FOTO: Una bandera de Irán colgada en un edificio dañado por ataques de Estados Unidos, en Teherán.

Buenos Aires, 2 septiembre (NA) -- Tras el ataque del ejército estadounidense a objetivos militares en Irán el martes, Teherán anunció una serie de represalias que comenzaron el martes por la noche y continuaron en la madrugada del miércoles, dirigidas a instalaciones militares estadounidenses en el Golfo Pérsico, específicamente en Kuwait, Bahréin, Jordania e Irak.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) comunicó a través de una publicación en X que las fuerzas estadounidenses bombardearon objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), justificando la ofensiva como respuesta a recientes intentos de ataques del CGRI contra el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz y contra el personal militar estadounidense en la región.

Desde Irán, se informó que se había llevado a cabo una "operación decisiva de represalia" utilizando misiles y drones, con el objetivo de atacar "las bases y los intereses estadounidenses en la región", según lo indicado por la agencia de noticias estatal Tasnim.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido que si Teherán respondía al ataque, sufriría un golpe aún más contundente. En sus palabras, si "responde a este ataque perfectamente justificado, será golpeado nuevamente, mucho más duro y con mayor intensidad", escribió en su cuenta de Truth Social.

Desde el ejército jordano se reportó la destrucción de diez misiles provenientes de Irán, aunque tres de ellos cayeron en áreas deshabitadas, sin causar heridos. Por otro lado, Kuwait también comunicó haber sido atacado con misiles y drones, mientras que en Bahréin se activaron las sirenas de alerta aérea en la mañana del miércoles, según informaron medios internacionales.