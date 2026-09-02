FOTO: El INTA presenta MYCOPEL, un innovador compost con hongos para potenciar cultivos

Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) – El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ha sido galardonado con la certificación Bioproducto Argentino gracias al desarrollo de MYCOPEL, un compost que se enriquece con hongos benéficos destinados a cultivos intensivos.

Este reconocimiento fue otorgado mediante la Disposición 14/2026 de la Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Forestal, destacando la innovación detrás del producto.

MYCOPEL fue calificado en la categoría de investigación y se considera un producto 100% biobasado, lo que resalta su compromiso con la sostenibilidad.

El compost incorpora microorganismos benéficos a su matriz, buscando mejorar su efectividad en sistemas de producción intensiva, lo que podría resultar en una mayor eficiencia agrícola.

El objetivo de esta certificación es reconocer productos que se elaboran con materias primas renovables, así como resaltar iniciativas nacionales que fomentan la innovación y la sostenibilidad en el sector agropecuario.

A pesar de la obtención del sello, es importante aclarar que esto no implica una autorización para la comercialización del producto ni reemplaza los registros sanitarios o técnicos que pudieran ser necesarios.

Este reconocimiento subraya el esfuerzo y la dedicación del INTA en el campo de la biotecnología y en la búsqueda de soluciones sustentables para la producción agropecuaria.