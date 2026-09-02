Milei desestima nuevos reclamos de trabajadores del Ministerio de Capital Humano
Los recursos cuestionaban pases a disponibilidad por la reestructuración de áreas.
FOTO: Milei desestima nuevos reclamos de trabajadores del Ministerio de Capital Humano
Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) – El presidente Javier Milei ha rechazado una nueva serie de nueve recursos administrativos presentados por empleados del Ministerio de Capital Humano, quienes se vieron afectados por decisiones de pase a disponibilidad.
Las resoluciones fueron oficializadas a través de los decretos 849, 850, 851 y 854 a 859/2026, que fueron publicados en el Boletín Oficial el día de hoy.
Los reclamos presentados cuestionaban las medidas adoptadas como resultado de la supresión o reestructuración de diversas áreas y programas de la cartera nacional.
El Poder Ejecutivo ha desestimado los argumentos esgrimidos por los agentes y ha ratificado las decisiones administrativas que se tomaron en el marco del proceso de reorganización estatal.
Los decretos han agotado la vía administrativa y han dejado abierta la posibilidad de que los trabajadores recurran a la Justicia dentro de los plazos establecidos.
Es importante aclarar que estas disposiciones no constituyen nueve nuevas cesantías, sino que son la respuesta definitiva del Ejecutivo a los reclamos previos relacionados con los pases a disponibilidad.
Esta nueva serie de rechazos se suma a otros recursos que también fueron desestimados en fechas recientes, en el contexto de la transformación de las estructuras del Ministerio de Capital Humano.
Lectura rápida
¿Qué medidas rechazó Milei?
El presidente rechazó nueve recursos administrativos de empleados del Ministerio de Capital Humano.
¿Quién tomó la decisión?
La decisión fue tomada por el presidente Javier Milei.
¿Cuándo se publicaron los decretos?
Los decretos se publicaron el 2 de septiembre de 2026 en el Boletín Oficial.
¿Qué cuestionaban los empleados?
Los empleados cuestionaban los pases a disponibilidad por reestructuración de áreas.
¿Qué opción les queda a los trabajadores?
Los trabajadores pueden recurrir a la Justicia dentro de los plazos legales establecidos.
[Fuente: Noticias Argentinas]