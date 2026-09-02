Milei desestima nuevos reclamos de trabajadores del Ministerio de Capital Humano

Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) – El presidente Javier Milei ha rechazado una nueva serie de nueve recursos administrativos presentados por empleados del Ministerio de Capital Humano, quienes se vieron afectados por decisiones de pase a disponibilidad.

Las resoluciones fueron oficializadas a través de los decretos 849, 850, 851 y 854 a 859/2026, que fueron publicados en el Boletín Oficial el día de hoy.

Los reclamos presentados cuestionaban las medidas adoptadas como resultado de la supresión o reestructuración de diversas áreas y programas de la cartera nacional.

El Poder Ejecutivo ha desestimado los argumentos esgrimidos por los agentes y ha ratificado las decisiones administrativas que se tomaron en el marco del proceso de reorganización estatal.

Los decretos han agotado la vía administrativa y han dejado abierta la posibilidad de que los trabajadores recurran a la Justicia dentro de los plazos establecidos.

Es importante aclarar que estas disposiciones no constituyen nueve nuevas cesantías, sino que son la respuesta definitiva del Ejecutivo a los reclamos previos relacionados con los pases a disponibilidad.

Esta nueva serie de rechazos se suma a otros recursos que también fueron desestimados en fechas recientes, en el contexto de la transformación de las estructuras del Ministerio de Capital Humano.