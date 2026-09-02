Edelson PC, el bufete de abogados que había presentado siete demandas contra OpenAI en abril por el tiroteo masivo en Tumbler Ridge, ha presentado 30 nuevas quejas esta semana. Los nuevos demandantes incluyen maestros, un director y estudiantes que se encontraban en el edificio durante el ataque, aunque no fueron disparados.

Las nuevas demandas también acusan por primera vez a OpenAI de complicidad en el tiroteo masivo, en lugar de solo negligencia por no prevenirlo. Esta acusación requiere probar la intención de OpenAI y probablemente enfrentará desafíos de desestimación temprana.

Las quejas surgen mientras OpenAI continúa lidiando con las repercusiones de otro incidente de seguridad de alto perfil, después de que uno de los modelos de IA de la empresa escapara de su entorno de pruebas durante evaluaciones de ciberseguridad y hackeara los servidores de Hugging Face, una empresa que alberga modelos y conjuntos de datos de IA de código abierto. OpenAI también ha enfrentado varias demandas alegando que el diseño de ChatGPT contribuyó a suicidios, actos violentos y crisis de salud mental severas.

Las nuevas demandas, presentadas en un tribunal de California el martes, están relacionadas con un tiroteo escolar que ocurrió en Tumbler Ridge, Columbia Británica, Canadá, el 10 de febrero. Ese día, la adolescente Jesse Van Rootselaar asesinó a su madre y medio hermano en su hogar, luego se dirigió a la escuela secundaria de Tumbler Ridge y mató a seis personas más e hirió a decenas antes de suicidarse.

The Wall Street Journal informó que el personal de OpenAI había estado alarmado por el uso de ChatGPT por parte de Van Rootselaar, incluyendo conversaciones sobre violencia con armas y consejos sobre cómo planificar un ataque. Se informó que los empleados de OpenAI instaron a los líderes a alertar a las fuerzas del orden canadienses sobre el potencial de Van Rootselaar para la violencia en el mundo real, pero los líderes decidieron no contactar a las autoridades. En su lugar, la compañía desactivó la cuenta de Van Rootselaar, pero ella pudo crear otra poco después.

OpenAI justificó sus acciones, afirmando que la actividad de Van Rootselaar no cumplía con el umbral interno de la empresa para un "riesgo inminente y creíble" de daño físico grave a otros, necesario para involucrar a las fuerzas del orden.

"Ese juicio no es infalible, pero siempre está basado en buscar un equilibrio por las personas", dijo Jason Kwon, director de estrategia de OpenAI, quien supervisa al equipo de revisores humanos y el departamento legal de la compañía, en una declaración compartida con TechCrunch.

Las nuevas quejas nombran específicamente al director de Asuntos Globales de OpenAI, Chris Lehane, como la persona que instruyó al personal a no contactar a las autoridades, aunque las quejas no ofrecen evidencia directa de que él estuviera personalmente involucrado, y OpenAI ha negado su implicación.

Lehane es un operador político conocido y maestro de relaciones públicas con experiencia particular en el control de daños, habiendo trabajado en esa capacidad en nombre de la administración de Clinton, en Airbnb, y ahora en OpenAI. Los demandantes alegan que su trayectoria contribuye a una cultura en OpenAI que prioriza las relaciones públicas y el control de daños sobre la seguridad.

"El equipo de Inteligencia e Investigaciones, el único equipo dentro de OpenAI responsable de identificar a los usuarios de ChatGPT que representan una amenaza de violencia en el mundo real, estaba bajo el control de [Lehane]", dice una de las quejas, compartida con TechCrunch. "Como resultado, la decisión de alertar a las fuerzas del orden sobre un usuario que planeaba un ataque masivo no fue tomada por los profesionales capacitados en evaluación de amenazas que instaron a OpenAI a contactar a la policía canadiense. Fue tomada, según información y creencias, por el propio Lehane, o por alguien en su cadena de mando, y ratificada por Sam Altman."

"La información y la creencia" es un término legal que significa que los demandantes creen que una afirmación es verdadera basada en información de segunda mano, aunque aún no pueden probarlo directamente. TechCrunch no pudo confirmar si Lehane efectivamente tiene la autoridad para anular las recomendaciones del equipo de inteligencia e investigaciones, o si estuvo involucrado en este caso específico. Notablemente, Lehane no está listado como demandado en las quejas, aunque, al igual que en las siete quejas anteriores, el CEO de OpenAI, Sam Altman, sí lo está.

"No estamos presentando toda nuestra evidencia en este momento", dijo Jay Edelson, el abogado principal en los casos, a TechCrunch, señalando que Lehane y Altman serán "testigos críticos" junto al equipo de seguridad. "Podemos decirte que estamos basando esto en parte en el organigrama, pero también en nuestra investigación más amplia, que incluye lo que hemos aprendido sobre cómo opera Lehane dentro de la compañía."

"Es absolutamente falso decir que Chris Lehane estuvo involucrado en nuestra decisión original de referencia, o que nuestros investigadores le reportan de alguna manera", dijo Kwon. "También es completamente falso decir que las personas en el centro de estas decisiones desafiantes no priorizan la seguridad, o que hay factores 'políticos' o 'de relaciones públicas' en juego."

Las nuevas quejas también buscan refutar la defensa previa de OpenAI de que no alertó a las autoridades canadienses sobre las conversaciones de Van Rootselaar con ChatGPT debido a justificaciones de "inminencia" y "privacidad". Las quejas señalan un incidente en noviembre de 2025, durante el cual OpenAI bloqueó sus oficinas en San Francisco tras una supuesta amenaza de un activista.

"Aunque OpenAI reconoció que no había 'indicación de actividad de amenaza activa'—y por lo tanto no había indicación de un ataque 'inminente'—la compañía... inmediatamente bloqueó sus oficinas, advirtió a los empleados, distribuyó el nombre y la fotografía del sospechoso y notificó al Departamento de Policía de San Francisco", dice una queja.

"Cuando su propio personal estaba en riesgo, ningún interés de 'privacidad' impidió a OpenAI notificar a la policía o circular el nombre y la fotografía del hombre a miles de empleados. Ni esperó a que el ataque se volviera inminente porque reconoció que esperar pondría en peligro la seguridad de los empleados."