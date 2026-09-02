Se viene el GP de Italia: horarios y cronograma completo de un nuevo desafío para Colapinto
La carrera en Monza, válida por la decimotercera fecha del campeonato, será el domingo, con cobertura de Cadena 3. Todos los detalles.
02/09/2026 | 10:21Redacción Cadena 3
FOTO: Colapinto volverá a correr este fin de semana.
La Fórmula 1 se traslada este fin de semana al Autódromo Nazionale di Monza para disputar el Gran Premio de Italia, correspondiente a la decimotercera fecha de la temporada 2026.
La actividad se desarrollará del viernes 4 al domingo 6 de septiembre, con cobertura de Cadena 3, la radio de la F1 en Argentina.
El argentino Franco Colapinto volverá a decir presente con el equipo Alpine, luego de finalizar 14° en el Gran Premio de Países Bajos.
El piloto argentino tuvo allí una carrera condicionada desde el comienzo por la penalización que recibió y que lo obligó a remontar desde el fondo de la parrilla. Finalmente, no pudo volver a meterse en la pelea por los puntos y cerró una jornada complicada.
Su compañero de equipo, Pierre Gasly, aprovechó las actualizaciones incorporadas al monoplaza y terminó 10°, sumando un punto para Alpine.
En la punta de Países Bajos, Lando Norris (McLaren) consiguió su segunda victoria consecutiva. El británico fue escoltado por los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell.
F1: los horarios y el cronograma completo del GP de Italia
Viernes 4 de septiembre
Práctica 1: 7:30 a 8:30.
Práctica 2: 11 a 12.
Sábado 5 de septiembre
Práctica 3: 7 a 8.
Clasificación: 11 a 12.
Domingo 6 de septiembre
Carrera: 10 horas.
*En todos los casos, corresponde al horario de Argentina.
Lectura rápida
¿Qué evento se disputará este fin de semana? Se disputará el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1.
¿Quién es el piloto argentino que competirá? El piloto argentino es Franco Colapinto, quien corre para el equipo Alpine.
¿Cuándo se desarrollará la actividad? La actividad se desarrollará del viernes 4 al domingo 6 de septiembre.
¿Dónde se llevará a cabo la carrera? La carrera se llevará a cabo en el Autódromo Nazionale di Monza.
¿Quién ganó el Gran Premio de Países Bajos? Lando Norris de McLaren ganó el Gran Premio de Países Bajos.