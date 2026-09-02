Se viene el GP de Italia: horarios y cronograma completo de un nuevo desafío para Colapinto

La Fórmula 1 se traslada este fin de semana al Autódromo Nazionale di Monza para disputar el Gran Premio de Italia, correspondiente a la decimotercera fecha de la temporada 2026.

La actividad se desarrollará del viernes 4 al domingo 6 de septiembre, con cobertura de Cadena 3, la radio de la F1 en Argentina.

El argentino Franco Colapinto volverá a decir presente con el equipo Alpine, luego de finalizar 14° en el Gran Premio de Países Bajos.

El piloto argentino tuvo allí una carrera condicionada desde el comienzo por la penalización que recibió y que lo obligó a remontar desde el fondo de la parrilla. Finalmente, no pudo volver a meterse en la pelea por los puntos y cerró una jornada complicada.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, aprovechó las actualizaciones incorporadas al monoplaza y terminó 10°, sumando un punto para Alpine.

En la punta de Países Bajos, Lando Norris (McLaren) consiguió su segunda victoria consecutiva. El británico fue escoltado por los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell.

F1: los horarios y el cronograma completo del GP de Italia

Viernes 4 de septiembre

Práctica 1: 7:30 a 8:30.

Práctica 2: 11 a 12.

Sábado 5 de septiembre

Práctica 3: 7 a 8.

Clasificación: 11 a 12.

Domingo 6 de septiembre

Carrera: 10 horas.

*En todos los casos, corresponde al horario de Argentina.