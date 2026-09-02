Tensión en el Golfo Pérsico: Irán ataca a aliados de EEUU tras bombardeos aéreos

FOTO: Irán ataca aliados de EEUU en el golfo Pérsico y más noticias de Oriente Medio

El miércoles, Irán llevó a cabo un ataque contra aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, utilizando drones que impactaron en Kuwait y Bahréin, como respuesta a una serie de bombardeos aéreos estadounidenses en su territorio. Este aumento en la violencia se produce tras un ataque nocturno estadounidense que, según funcionarios iraníes, dejó al menos cinco muertos y numerosos heridos en un evento social.

La portavoz del gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, calificó el ataque como un "crimen", señalando que uno de los bombardeos de Estados Unidos impactó un grupo de personas en una boda. Mientras tanto, el Comando Central de Estados Unidos afirmó que sus ataques se dirigieron exclusivamente a objetivos militares, incluidos sistemas de defensa aérea y activos marítimos iraníes.

El conflicto se intensificó tras un ataque estadounidense el domingo a lanzacohetes iraníes en una isla del estrecho de Ormuz, donde se alegaba que Irán planeaba utilizarlos para lanzar minas. En respuesta, Irán disparó misiles hacia bases estadounidenses en Jordania, aunque todos fueron interceptados.

A continuación, se detallan los últimos acontecimientos en la escalada del conflicto en Oriente Medio.

Ataque de EEUU alcanza una boda

El ataque estadounidense que se produjo el martes se centró en objetivos militares, según el Comando Central, sin embargo, reportes de medios iraníes informaron que uno de los bombardeos alcanzó una vivienda en Kuhestak, un pequeño pueblo costero. Este incidente resultó en la muerte de cinco personas, incluyendo un niño de cuatro años y un adolescente de 16, así como al menos 68 heridos, según la agencia estatal de noticias IRNA.

El ejército estadounidense, por su parte, afirmó que estaba al tanto de los informes sobre el ataque a civiles, pero reiteró que nunca apunta a objetivos no militares.

Imágenes divulgadas por la Media Luna Roja Iraní mostraron a rescatistas trabajando entre escombros en la vivienda afectada, con un agujero en el techo y daños significativos en la infraestructura.

El presidente del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, prometió que "estos crímenes no quedarán impunes".

Irán ataca aliados regionales de EEUU

Bahréin informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron varios ataques aéreos iraníes en la mañana del miércoles. En un comunicado, la Fuerza de Defensa del reino acusó a Irán de mantener un "enfoque hostil sistemático" con ataques dirigidos a civiles.

Por otro lado, medios estatales iraníes informaron que el ejército iraní atacó bases estadounidenses en Bahréin y Emiratos Árabes Unidos en respuesta a los bombardeos. En Kuwait, un dron iraní provocó un incendio en un complejo residencial, aunque no se reportaron víctimas.

Naviera saudí informa sobre ataque en Ormuz

La naviera saudí Bahri comunicó que dos marineros filipinos murieron en un ataque mientras su buque transitaba el estrecho de Ormuz. Este incidente ocurrió poco antes de la medianoche del lunes y aún no se ha atribuido la responsabilidad por el ataque.

El control de Irán sobre el estrecho de Ormuz ha aumentado, especialmente tras los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra el país. Esto ha generado una reducción drástica en el tráfico marítimo, afectando la economía global y disparando los precios de la energía.

Xi Jinping se reúne con el presidente egipcio

El presidente chino, Xi Jinping, se reunió con el presidente egipcio Abdul Fatá el-Sisi en El Cairo, en el marco de su primera visita a Oriente Medio desde el inicio de los conflictos en la región. Durante su visita, Xi llegó al palacio Ittihadiya, donde fue recibido con honores militares.

Esta visita se produce tras la participación de Xi en una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, donde se discutieron temas de seguridad y cooperación económica, en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos e Irán.

Pakistán busca mediar en el conflicto

Pakistán reafirmó su compromiso de mediar entre Estados Unidos e Irán, con el apoyo de otros países de la región. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Tahir Andrabi, informó que el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif se reunió con el presidente iraní Masoud Pezeshkian para discutir esfuerzos de mediación.

Tragedia en Mashhad

Un hombre embistió a una multitud en la ciudad iraní de Mashhad, resultando en la muerte de cuatro personas y más de diez heridos. La policía detuvo al conductor, quien podría haber estado bajo los efectos de drogas o alcohol, según informes preliminares.