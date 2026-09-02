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Crimen de Gabriela Pérez: la defensa de Herrera niega que sea el tirador y apunta a pericia clave

El abogado Sebastián Lascano sostiene que su cliente estaba en su domicilio Reconoce el conflicto sindical entre el Soelsac y el Surrbac, pero niega cualquier vínculo de Herrera con gremios o grupos delictivos.

02/09/2026 | 07:29Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Gustavo Herrera, acusado por el crimen de Gabriela Pérez.

FOTO: Gustavo Herrera, acusado por el crimen de Gabriela Pérez.

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En el caso del homicidio de Gabriela Pérez, el abogado defensor de Gustavo Herrera, Sebastián Lascano, asegura que su cliente no es el autor de los disparos, a pesar de la evidencia de videos que lo implican. La acusación en la Cámara Tercera del Crimen de Córdoba sostiene que Herrera disparó contra un grupo reunido en el Club Yapeyú el 9 de septiembre de 2023.

Lascano señala que, aunque la fiscalía ha presentado videos en los que parece identificarse a Herrera como el tirador, una pericia interdisciplinaria establece diferencias corporales significativas que cuestionan esa identificación. “Esa va a ser la base de nuestra defensa en el juicio”, reafirma Lascano.

El abogado argumenta que su defendido se encontraba en su domicilio al momento de los hechos y sostiene que esto está respaldado por el testimonio de su concubina. “Nuestra función como defensores es ejercer el derecho de defensa”, aclara.

Sobre las conexiones sindicales, Lascano enfatiza que Herrera no pertenece a ningún sindicato ni grupo delictivo. Sin embargo, reconoce que “existe un conflicto sindical” al que hace referencia el dirigente Fittipaldi en declaraciones recientes, quien vinculó el crimen con luchas dentro de los sindicatos.

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Lascano argumenta que la fiscalía debe probar más allá de toda duda razonable que Herrera fue el autor de los disparos. La defensa de Herrera se centra en la pericia que establece diferencias físicas que podrían excluirlo como tirador. “Esa será concretamente la posición defensiva de esta parte”, concluye el abogado.

Lectura rápida

¿Quién es el abogado defensor de Gustavo Herrera? El abogado defensor de Gustavo Herrera es Sebastián Lascano.

¿Qué sostiene la acusación en la Cámara Tercera del Crimen de Córdoba? La acusación sostiene que Herrera disparó contra un grupo reunido en el Club Yapeyú el 9 de septiembre de 2023.

¿Cuál es la base de la defensa de Gustavo Herrera? La defensa se centra en una pericia interdisciplinaria que establece diferencias corporales significativas que cuestionan la identificación de Herrera como tirador.

¿Qué argumento presenta Lascano sobre el momento del crimen? Lascano argumenta que Herrera se encontraba en su domicilio al momento de los hechos, respaldado por el testimonio de su concubina.

¿Qué conflicto menciona Lascano en relación al caso? Lascano menciona un "conflicto sindical" al que hace referencia el dirigente Fittipaldi, quien vinculó el crimen con luchas dentro de los sindicatos.

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