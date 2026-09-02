Holanda traslada reservas de oro a Londres como respuesta a la inestabilidad global

LA HAYA, Holanda (AP) — Holanda ha decidido retirar sus reservas de oro de Norteamérica, en una acción que se ha calificado como "preparación ante crisis" en un contexto de creciente inestabilidad política a nivel mundial.

El banco central del país anunció el miércoles que entre marzo y agosto se realizó la transferencia de aproximadamente 86 toneladas métricas de oro a Londres. Este movimiento implica que se han reubicado parte de las reservas que anteriormente se encontraban en Nueva York y Ottawa, que en conjunto sumaban alrededor de 313 toneladas métricas. Antes del traslado, el 31,3% del oro holandés estaba en Nueva York y el 19,7% en Ottawa. Ahora, después de la reubicación, estas ciudades conservan solo el 18,5% de las reservas.

El banco central posee un total de 612,4 toneladas métricas de oro, cuyo valor alcanzaba los 72.200 millones de euros (cerca de 83.600 millones de dólares) a finales de 2025.

El gobernador del banco, Olaf Sleijpen, destacó que con esta reubicación se ha mejorado la comerciabilidad de las reservas de oro. "Esperamos que nunca tengamos que utilizarlas, pero sí necesitamos reforzar nuestra resiliencia y preparación", declaró en un comunicado.

La reubicación también incluyó más de 27 toneladas métricas de oro que fueron "transferidas físicamente" desde Estados Unidos y Canadá a la bóveda fuertemente custodiada del banco en una base militar en las cercanías de Zeist. Sin embargo, no se han proporcionado detalles sobre cómo se realizó el cruce del océano Atlántico de los lingotes. Una cantidad similar de oro fue trasladada desde Zeist a Londres.

Además, el resto de la reubicación se completó mediante la venta de aproximadamente 59 toneladas métricas de oro en Nueva York, utilizando los ingresos para adquirir oro en Londres.

El banco, conocido como DNB, subrayó que el oro depositado en el Banco de Inglaterra cumple con las normas del comercio internacional, considerándose el oro más fácilmente negociable del mundo, lo que lo hace más accesible en una situación de crisis. Las reservas en Nueva York y Ottawa no pueden utilizarse con la misma rapidez y eficacia en un contexto de emergencia.