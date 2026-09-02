Nuevas regulaciones en Brasil sobre deepfakes de IA tras controversia con Flávio Bolsonaro

SAO PAULO — El Tribunal Superior Electoral de Brasil ha decidido establecer nuevos criterios para identificar y regular el uso de "deepfakes" creados por inteligencia artificial en la publicidad política. Esta acción busca combatir la desinformación y la manipulación a medida que se acercan las elecciones de octubre.

La decisión se produjo después de un caso que involucró al senador Flávio Bolsonaro, quien presentó en un evento de su partido imágenes generadas por IA de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien actualmente cumple una condena de 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado. Durante una convención del Partido Liberal en julio, una versión digital del exmandatario apareció instando a los asistentes a apoyar la candidatura de su hijo.

El tribunal, en su fallo emitido el martes, decidió no sancionar al senador Bolsonaro, al determinar que el uso del deepfake no constituía un anuncio político dirigido al público, dado que se trataba de un evento privado previo al anuncio oficial de su candidatura.

Sin embargo, el tribunal también definió, con una votación de 5-2, que se considera deepfake a cualquier "contenido sintético producido o manipulado mediante inteligencia artificial o tecnología equivalente" que tenga un grado de realismo suficiente para "crear, reproducir o alterar la imagen, la voz o el discurso de cualquier persona viva, fallecida o ficticia".

De cara a las elecciones presidenciales, el uso de internet como plataforma principal de comunicación se ha incrementado, aunque la televisión y la radio siguen siendo influyentes en la opinión pública y en la decisión de los votantes.

Las nuevas regulaciones se aplicarán a una amplia gama de contenidos de los candidatos en la antesala de la primera vuelta de votación, programada para el 4 de octubre. Las emisoras están obligadas a reservar 14 minutos diarios para casi 1.000 anuncios de 30 segundos, además de bloques de 12 minutos y medio exclusivamente para los candidatos presidenciales.